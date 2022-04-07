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İbn-i Sina reçetesi! Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

07.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük alimlerden İbn-i Sina’nın hastalıklar için önerdiği doğal çözümler günümüzde büyük ilgi görüyor. Uygulayanların memnun kaldığı bu karışımlardan biri ise fındık ve bal ikilisi. Neredeyse her hastalık ve insan sağlığı için önerilerini kaleme alan İbn-i Sina, şifalı karışımları ile binlerce yıldır insanlara çare üretiyor. İşte bal ile fındığı karıştırıp yiyince olacaklar...

İbn-i Sina reçetesi! Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

İbn-i Sina neredeyse her hastalık için doğal çözüm önerilerinde bulunarak binlerce yıldır insanlığa yardımcı oluyor. Dünya çapında tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, hastalıklara bulduğu çareleri kaleme alarak tüm bilgisini günümüze kadar ulaştırmayı başardı. İbn-i Sina kronik öksürük için de iki malzemeli karışımı öneriyor. Binlerce yıl önce yazdığı kitabında öksürük ilaçları tarifi veren İbn-i Sina'nın tarifleri sayesinde öksürüğünüz buçak gibi kesilecek.

ÖKSÜRÜK İÇİN BALLI FINDIK

İbn-i Sina'nın kronik öksürük için önerisini sizler için hazırladık. Özellikle Ramazan ayında geçmeyen öksürükle başınız dertteyse İbn-i Sina'nın şifalı karışımından faydalanabilirsiniz. Fındık bal ile birlikte alınırsa kronik öksürüğü giderir ve solunumu kolaylaştırır.

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FINDIĞIN DİĞER FAYDALARI

  • Nezleye karşı etkilidir
  • Beyni geliştirir
  • Sindirimi yavaşlatır
  • İshali keser
  • Akrep sokmalarında kullanılır

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İÇİN ÖNERDİĞİ DİĞER KARIŞIMLAR

İbn-i Sina aynı zamanda öksürük için ballı şurubun etkili olduğunu vurgulamış. Ballı şurup aynı zamanda vücudun direncini artırır, akciğer iltihabına karşı etkilidir.

BALLI ŞURUP TARİFİ

Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Üzerinde oluşan köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenerek tüketilir.


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