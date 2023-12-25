İbrahim Saraçoğlu'ndan kış ayları için mucize yöntem! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

İbrahim Saraçoğlu öksürüğü şıp diye kesen mucizevi yöntemi açıkladı. “Tere, bunu unutmayın. 6, 7 yaprak sapları ile beraber taze tere tüketeceksiniz. O balgamı söküyor. Bunu çocuklar da kullanabilirler.” ifadesini kullanan uzman isim, hatmi çiçeği ve yulaf samanının da kuru öksürüğe ve bronşite iyi geldiğini belirtti.

YULAF SAMANI KÜRÜ

Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edilir. Kapağı kapalı olarak 5 dakika demlenir ve sıcakken süzülür. Kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketilir.

HATMİ ÇİÇEĞİ KÜRÜ

Kaynayan 1 su bardağı su veya süte 1 tutam hatmi ilave edilir. Kısık ateşte 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatılır ve sıcakken süzülür. Günde 2 defa öğle ve akşam yemeğinden yarım saat sonra tüketilir.

ANDIZ PEKMEZİ KÜRÜ

Günde 1 defa 1 yemek kaşığı sabah, öğle ya da akşam olacak şekilde aç olarak tüketilir. Diyabetler pekmez yerine propolis kullanabilir.





