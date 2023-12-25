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  4. İbrahim Saraçoğlu'ndan kış ayları için mucize yöntem! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

İbrahim Saraçoğlu'ndan kış ayları için mucize yöntem! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

25.12.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Aralık ayının sonu yaklaşırken grip ve nezle vakalarında artış yaşandı. Kış aylarında sık sık hastalananlar bağışıklıklarını kuvvetlendirmek için takviyeler alıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sık sık hastalananlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu ve kuru öksürüğü kesen kürün tarifini verdi.

İbrahim Saraçoğlu'ndan kış ayları için mucize yöntem! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

İbrahim Saraçoğlu öksürüğü şıp diye kesen mucizevi yöntemi açıkladı. “Tere, bunu unutmayın. 6, 7 yaprak sapları ile beraber taze tere tüketeceksiniz. O balgamı söküyor. Bunu çocuklar da kullanabilirler.” ifadesini kullanan uzman isim, hatmi çiçeği ve yulaf samanının da kuru öksürüğe ve bronşite iyi geldiğini belirtti.

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YULAF SAMANI KÜRÜ

Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edilir. Kapağı kapalı olarak 5 dakika demlenir ve sıcakken süzülür. Kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketilir.

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HATMİ ÇİÇEĞİ KÜRÜ

Kaynayan 1 su bardağı su veya süte 1 tutam hatmi ilave edilir. Kısık ateşte 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatılır ve sıcakken süzülür. Günde 2 defa öğle ve akşam yemeğinden yarım saat sonra tüketilir.

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ANDIZ PEKMEZİ KÜRÜ

Günde 1 defa 1 yemek kaşığı sabah, öğle ya da akşam olacak şekilde aç olarak tüketilir. Diyabetler pekmez yerine propolis kullanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
grip nezle öksürük ibrahim saraçoğlu Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
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