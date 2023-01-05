KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

04.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar her zaman kendilerini öz güvenli ve havalı hissetmek isterler. Bunu da kombinleriyle desteklerler. Dış giyime verilen özenin iç giyime de verilmesi, o hayali kurulan kusursuz öz güveni beraberinde getirir. Her zaman sizinle olan iç çamaşırlarınızın rahat ve şık olması, hak ettiğiniz güven hissini de size sunar. İçinde kendinizi hem havalı hem rahat hissedeceğiniz iç çamaşırlarını keşfetmek ister misiniz?

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Kendine değer veren ve her zaman havalı görünmek isteyen kadınlar, iç çamaşırı seçimlerinde ince eleyip sık dokuyor, kendine yakıştırdığı en güzel modeli tercih ediyor. Siz de yüzlerce farklı tarzdaki model arasında size konforlu şıklığı yaşatmak için üretilen iç çamaşırlarını görmek ister misiniz? Ruh hâlinize göre seçip giyeceğiniz bu parçaların en güzel örneklerini sizin için seçtik. Haydi gelin, o şık ve rahat modelleri birlikte inceleyelim!

1. Leoparın en şık ve rahat hâli: Miorre Push-Up Dolgulu Leopar Desenli Viskon Sütyen Takım

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Leopar deseni, iç çamaşırlarının olmazsa olmazı. İddialı kadınların vazgeçilmezi olan bu desen; sadece çekici değil, konforlu modellerde de kullanılıyor. Miorre Push-Up Dolgulu Leopar Desenli Viskon Sütyen Takımı, yumuşak ve kaliteli kumaşı ile vücudunuzu tamamen sarıyor. Kendinizi hem şık hem konforlu hissedeceğiniz bu iç çamaşırı takımına mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

2. Günlük kombinlerin vazgeçilmezi: DANISH ENDURANCE Kadın Görünmez Hipster Külot

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Günlük yaşamda tercih edilebilecek en rahat iç çamaşırı modellerden biri hipster külotlar. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz bu modeller, âdeta rahatlığın tanımını yapıyor. DANISH ENDURANCE Kadın Görünmez Hipster Külot da dikişsiz ve yumuşak dokusu ile üzerinizde yokmuş hissi yaratıyor. Çok dar kıyafetler ile kullanabileceğiniz külot, dışarıdan görünen çamaşır izlerine de son veriyor.

Ürünü İncele

3. Son yılların en moda parçası: DeFacto Dantelli Triangle Bralet

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Bralet sütyenler, son yıllarda büyük bir popülerlik kazanarak her kadının dolabına girmeyi başardı. V yakalı kıyafetler ile kusursuz şekilde kombinlenebilen çok şık bir bralet sütyenle tanışmaya ne dersiniz? Öyleyse karşınızda DeFacto Dantelli Triangle Bralet. Zarif danteli ve yumuşak dokusu ile bu sütyeni giydiğinizde kendinizi kuş gibi hafif hissedeceksiniz.

Ürünü İncele

4. Rahat kesimlerden vazgeçemeyenlere: LUJURIAN Kadın İç Çamaşır Takımı

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

İç giyim tercihlerinizi şık ve rahat modellerden yana kullanıyorsanız bu takıma bayılacaksınız. Ekstra rahatlık sağlayacak detaylar ile tasarlanan LUJURIAN Kadın İç Çamaşır Takımı, bej renginin avantajı ile her kıyafetin altına yakışıyor. Gün boyu rahatça hareket etmenize yardımcı olacak bu takımı her mevsim kullanabilir ve zarafetinizi konforla buluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kendinizi harika hissedeceksiniz: Kufoo Ayarlanabilir Omuz Askılı Leopar Desenli İç Çamaşırı Takımı

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Sırada iç çamaşırlarının şıklığının yanında yumuşak dokulu olmasına da dikkat edenler için harika bir model var. Kufoo Ayarlanabilir Omuz Askılı Leopar Desenli İç Çamaşırı Takımı, gerek deseni ve rengi ile gerek kesimi ve yumuşak kumaşı ile sizin vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Dolgusuz ve ayarlanabilir askılı sütyeni ve kalçanızı tamamen saracak dikişsiz külodu ile bu takıma bayılacaksınız.

Ürünü İncele

6. Belinizi daha ince gösterecek çözümler: KOM Sonya Mideli Korse Kadın Bel İnceltici

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Olduğunuzdan daha zayıf görünmek istediğiniz zaman seçmeniz gereken iç çamaşırları tabii ki korseli modeller. KOM Sonya Mideli Korse Kadın Bel İnceltici de bu kategoride yer alan harika bir seçenek. Çift katlı kumaşıyla vücudu tamamen saran ve beli bir beden inceleten bu korseyi günlük olarak kullanabilirsiniz. Şık davetler için seçtiğiniz abiyelerin altına da giyebileceğiniz ürün sayesinde incecik bir bele sahip olacaksınız.

Ürünü İncele

7. Rahatlığı ilk sırada tutanlar için: KOM Nelly Sütyen

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Sütyenlerin rahat bir forma sahip olması özellikle de günlük seçimlerde çok önemli. Gün boyu üzerinizde olacak bu parçanın vücudunuzu sıkmamasına ve cildinizi tahriş etmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. KOM Nelly Sütyen de size bu sorunları yaşatmayacak şekilde üretiliyor. Şıklığını transparan detayı ile kazanan bu model, yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlayacak.

Ürünü İncele

8. İç çamaşırı seçiminde en pratik çözüm: Koton Sütyen

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Farklı kol ve yaka kesimlerine sahip kıyafetlerin altına giyeceğiniz sütyenler konusunda sorun mu yaşıyorsunuz? O zaman size harika bir sır verelim. Straplez olarak tasarlanan Koton Sütyen ile istediğiniz kıyafeti giyebilir ve ürünün push-up özelliği sayesinde göğüslerinizin daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. Straplez kıyafetlerinizle de giyebileceğiniz bu ürün inanılmaz pratik ve rahat.

Ürünü İncele

9. Karnınızı toparlayan harika modeller: Anntry Kadın Konforlu Pamuk 5'li İç Çamaşırı

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Külot seçiminde tercihiniz yüksek bel modeller mi oluyor? Cevabınız "Evet!" ise bu külotlar tam da size göre. Anntry Kadın Konforlu Pamuk 5'li İç Çamaşırı, yüksek beli ve elastik kumaşı ile sizi daha fit gösteriyor. Capcanlı renk seçenekleri ile satışa sunulan bu külotlar sayesinde rahatlığı sonuna kadar yaşayacaksınız. Eh, bir kenara ayırdığınız dar kıyafetleri dolaplardan çıkarma zamanı geldi!

Ürünü İncele

10. Rahatlığın en şık hâli: Ten Straplez Dolgulu Sütyen Külot Takım

İçinde kendinizi hem havalı hem de rahat hissedeceğiniz iç çamaşırı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sürekli kullanacağınız şık ve konforlu iç çamaşırı takımı arıyorsanız hemen size güzel bir model önerelim. Ten Straplez Dolgulu Sütyen Külot Takım, çıkarılabilir askılı sütyeni ve vücudunuzu saran yumuşak kumaşlı külodu ile harika bir model. Her kıyafetin altına gönül rahatlığı ile giyebileceğiniz takımın rahatlığından kopamayacaksınız.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı iç çamaşır modelleri iç çamaşır takımı kadın iç çamaşırı siyah eo

İş birliği İçerikleri

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

Uygun fiyat, yüksek performans! Her biri yüzünüzü güldürecek o ürünlerle tanışın

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Tümünü Gör
Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler bunlara mutlaka sahip olmalı!

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Kişisel antrenörünüz olmaya aday! Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

Müzik dinleme keyfinizi farklı bir boyuta taşıyacak hoparlörlerle tanışın!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Tümünü Gör
Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Uygun fiyatı ve hayatınıza kattığı kolaylık gönlünüzü fethedecek! Mutfağınızda mutlaka olmalı

Uygun fiyatı ve hayatınıza kattığı kolaylık gönlünüzü fethedecek! Mutfağınızda mutlaka olmalı

Keyifli ve sıcacık bir kış geçirmek için bu ürünlere şans vermelisiniz!

Keyifli ve sıcacık bir kış geçirmek için bu ürünlere şans vermelisiniz!

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

İster sevdiklerinize hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin! Bu çakmaklara herkes bayılacak

İster sevdiklerinize hediye edin ister koleksiyonunuza ekleyin! Bu çakmaklara herkes bayılacak

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Dış giyimde spor şıklık yakalamak isteyenler buraya! Bu mont modelleri tam size göre!

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Beyler klasik giyinmeyi seviyorsanız sizin için seçtiğimiz bu bot modellerine bakmadan geçmeyin!

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yılın trend giyim ürünlerinden biri olan en iyi deri tayt modelleri

Sezonun en trend parçalarından! İddialı şıklık arayanlar için...

Kış boyunca hem tarzını konuşturmak hem sıcak kalmak isteyenler için en iyi deri çizmeler

Şıklığınızla göz kamaştıracaksınız! İster etek ister elbise altına...

Hiç aklımıza gelmemiş: Evde en kolay dudak büyütme yöntemi! Dudak dolgunlaştırmak için...

Hiç aklımıza gelmemiş! Evde en kolay dudak büyütme yöntemi

Dünyanın en güzel kadınlarının paylaştığı güzellik sırları! Pürüzsüz bir cilt için...

Dünyanın en güzel kadınları paylaştı! Güzellik sırları...

Cildinize çok iyi gelecek uygun fiyatlı TikTok bakım ürünleri

Fiyatıyla sevindirecek, performansıyla şaşırtacak! İşte çok sevilen o bakım ürünleri

Hem şık olmanızı sağlayacak hem de ayağınızı sıcacık tutacak topuklu bot modelleri

Stiline önem veren kadınlar buraya! Bu topuklu botlara bayılacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.