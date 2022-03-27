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İçinde yolcular vardı! Minibüs alev alev yandı

27.03.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. İçerisinde yolcuların olduğu minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan minibüsten sürücü ve yolcular canlarını son anda kurtardı. Minibüs yanma anı ise bir cep telefonundan anbean kaydedildi.

İçinde yolcular vardı! Minibüs alev alev yandı

Feci olay, saat 21.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Yakakent Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Fırat Harna idaresindeki yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri son anda fark eden sürücü ve yolcular, canlarını zor kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar meydana geldi.

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GERİYE HURDA YIĞINI KALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından minibüsten geriye sadece hurda yığını kaldı.

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Minibüsün alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI"

Minibüs şoförü Oktay Fırat Harna, "Bir anda yanmaya başladı araba. İndik söndüremedik. İtfaiye gelene kadar kül oldu araba. Yolcularım vardı, hepsini indirdim. Araba yanmaya başlayınca frenler tutmadı. Sonra el frenini çekerek durdurdum. Yolcuları indirdim. Araba aşağıya doğru kaymasın diye kaldırıma doğru çevirdim direksiyonu" şeklinde yaşananları anlattı.

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"DOLMUŞTU SÜRÜCÜNÜN ARKASINDA OTURUYORDUK, DUMAN SARDI İÇERİYİ"

Minibüste oğluyla birlikte yolcu olarak bulunan Zafer Günerhan, "Biz dolmuşta sürücünün arkasında oturuyorduk. Araba stop etti. Kaptan arkadaş bir dakika bekleyelim dedi ve kontağı kapattı. Tekrar çalıştırmak istedi, çalışmadı araba. O esnada duman sardı içeriyi. Şoför su ile söndürmeye çalıştı ama sönmedi. O sırada kapıyı açtı, biz de indik aşağıya. Yoldan geçen araçları durdurup yangın söndürücü istedim. Fakat kimse vermedi. O sırada yoldan geçen otobüs sürücüsünden istedim. Otobüs şoförü tüp var ama boş dedi. Yapacak bir şey yok, yeni araba bu hale geldi" ifadelerini kullandı. (DHA)

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