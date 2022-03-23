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İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

23.03.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de her zaman stilinizle ışıldamak ve şıklığınızla anılmak ister misiniz? Bunun için pahalı ürünlere ve moda dergilerini sayfa sayfa karıştırmaya gerek yok! Tek bir parça kıyafetle, renkli bir takıyla ya da kullandığınız herhangi bir aksesuarla göz kamaştırabilirsiniz. Peki, sizi daha şık ve şirin gösterecek ürünlerle tanışmaya ne dersiniz?

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Rengarenk taçlar, fırfırlı gömlekler, desenli pantolonlar, retro aksesuarlar... Eğlenceli imajınızı kıyafet ve takılarınıza da yansıtmak ve bir moda ikonu kadar özenli bir görünüme kavuşmak için daha fazlasına ihtiyacınız yok. Çabasız şekilde ön plana çıkmak ve hayran olunası kombinlere imza atmak için biraz estetik zevk yeterli. Stilinizi güçlendirmek için kullanabileceğiniz birbirinden tatlı ürünlere göz atmak istiyorsanız sizi böyle alalım!

1. Gömleğin rengine aşık olacaksınız!

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

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Fırfır detaylı yeşil gömlekle tarzınızı konuşturun! Moomaya markalı gömleği günlük hayatta, ofiste ya da istediğiniz her yerde gönül rahatlığı ile giyebilir, sadeliğinizle göz kamaştırabilirsiniz. Önü düğme detaylı V yakalı gömlek, pamuklu kumaşı sayesinde gün içinde kendinizi daha konforlu hissetmenizi sağlar. Yumuşacık dokusuyla üzerinizde yokmuşçasına sizi özgürleştirir. Gömleğin yarım kol detaylarının ucundaki fırfırlarla daha modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Serin akşamlarda kot ceketlerle kombinleyebilir, daha spor bir tarz elde edebilirsiniz. Limon yeşili gömleği krem renkli pantolon ya da jeanlerle giyebilir, gittiğiniz mekanlara göre spor ayakkabı veya topuklu ayakkabılar ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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2. Jileleri dolabın tozlu raflarından çıkarmanın vakti geldi

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Ekose desenli tüvit jile ile hayran olunası bir görünüme kavuşmaya hazır olun! Eski dönem kadınlarının zarafetini sevimli bir tarzla harmanlayan Berfuğ Kıran Ekoseli Jile Elbise hem casual kombinler hem özel günlerde kullanım için ideal. Elbisenin belinize oturan dar kalıbı sayesinde daha ince görünebilirsiniz. Mini kesimi, bacak boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar. Etek kısmındaki cep ve düğme detaylarıyla sporlaşan modeli, günlük hayatta basic tişörtlerle ve kazaklarla kombinleyerek casual bir tarz oluşturabilirsiniz. Şık gömleklerle giyerek iş toplantılarına ve şık akşam yemeklerine katılabilirsiniz. Hava şartlarına ve tarzınıza göre topuklu botlar veya spor ayakkabılarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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3. Kot şort gibisi var mı?

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

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Çarpıcı bir şıklığa kavuşmak için ille de abartılı giyinmeye gerek olmadığını düşünenlerdenseniz ihtiyacınız olan parçayla karşınızdayız. DeFacto Mini Şort'la da iddialı kombinlere imza atabilirsiniz! Sıcak havalarda konforunuzu korumak için kot şortları tercih edebilir, zahmetsiz bir şıklık yakalayabilirsiniz. Basic bir tişört, spor ayakkabılar ve birkaç aksesuarla kombininizi tamamlayabilir; cool bir görünüm elde edebilirsiniz. Cep kısmındaki nakış işlemeleriyle çok daha şık bir stil yaratan kot şortla dolabınıza zamansız bir parça ekleyebilirsiniz. Yırtık detaylarıyla hareketlenen model ile modern kombinler oluşturmanız işten bile değil!

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4. Bir gözlük ile kombininiz ne kadar değişebilir?

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Şık bir stil oluşturmak için kullanılan aksesuarlar, kıyafet seçimi kadar önemli. Kombininizin etkisini artırmak ve çok daha iddialı bir görünüme kavuşmak için tercih ettiğiniz aksesuarlarla göz kamaştırabilir, estetik zevkinizin ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterebilirsiniz! oshhni Retro Güneş Gözlüğü, tarzınızı tamamlamak için harika bir seçim olacak. Şık bir elbise giydiğiniz günlerde takıp cool bir görünüm yakalayabilir, deri ceket ve jean kombinlerinizle
kullanıp kusursuz bir stil yaratabilirsiniz! Günlük kullanım için ideal olan model ile harika fotoğraf kareleri yakalayabilir, sosyal medyada herkesi kıskandıracak bir tarz oluşturabilirsiniz!

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5. Çiçekli bir taçla baharı üzerinizde taşıyın!

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Yalnızca özel günlerinizde değil, günlük stilinizde de kullanabileceğiniz harika bir çiçekli taçla karşınızdayız. Rengarenk yapay çiçeklerle bezeli Lurrose Taç ile kombinlerinize şık bir dokunuş yapabilir, sıra dışı bir görünüm kazanabilirsiniz. Özgün tarzınızı yansıtabileceğiniz çiçekli tacı, bembeyaz bir elbiseyi kombinlemek için kullanabilir; sonrasında şahane fotoğraflar çekilebilirsiniz! Konsept partilerde kostümünüzü tamamlamak için tercih edebileceğiniz tacı kendi düğün ya da nişan çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Günlük hayatta da cesur bir tarz oluşturmaktan çekinmiyorsanız basic tişört ve jean kombinlerinizle çiçekli tacı kullanabilir ve hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. Daha etkili bir görünüm için göz makyajınızı da çiçeklerin renginde yapabilir ve estetik zevkinizin ne kadar yüksek olduğunu herkese kanıtlayabilirsiniz!

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6. Bir dönem klasiği: fırfırlı gömlek

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Her detayına ayrı ayrı aşık olacağınız şahane bir gömlek var sırada. Kesimi ve modeliyle dönem şıklığı yakalayabileceğiniz fırfırlı gömleği; günlük hayatınızda, iş toplantılarında ve şık olmanız gereken her yerde giyebilirsiniz. Jeanlerle, kumaş pantolonlarla ya da eteklerle kullanarak tarzınıza en uygun kombini oluşturabilirsiniz. Yakasındaki transparan detaylarla birleşen güpürler sayesinde hareketlenen model, stilinizle ışıldamak için bulunmaz bir parça. Melek Kostak Gömlek'in balon kolları sayesinde çok daha şık görünen kombinlere imza atabilirsiniz. Fırfırlı vintage gömlekle boyfriend pantolonları giyebilir, hem şık hem cool bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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7. Sevimli mi sevimli bir mini eteğe ne dersiniz?

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Çok renkli mini etekle gündüz buluşmalarının yıldızı siz olacaksınız! TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Mini Etek, gösterişsiz bir model gibi görünse de aslında oldukça iddialı. Eteğin diz üstünde biten boyu ile daha uzun görünebilirsiniz. Mavi, mor, turuncu gibi canlı renklerle bezeli mini eteği hemen hemen her renk üst ile kombinleyebilirsiniz. Casual bir tarz oluşturmak için basic tişörtlerle ve spor ayakkabılarla kullanabilir, kıyafetinizi serin havalarda kot ceketlerle tamamlayabilirsiniz. Daha şık kombinler için şifon gömleklerle ve croplarla giyebilir, tek bantlı topuklu ayakkabılar ile son noktayı koyabilirsiniz.

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8. Aynadaki yansımanıza aşık olacaksınız!

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Bordo tulumun eşsiz modeliyle kusursuz bir görünüme kavuşmanız işten bile değil! Görenlerin dönüp bir kez daha bakmak isteyeceği model ile şıklığın kapıları size sonuna kadar açık. TRENDYOLMİLLA Bordo Volanlı Şort Tulum'u özel günlerinizde tercih edebilir, iddialı bir görünüm kazanabilirsiniz. Volan detaylarıyla hareketlenen model, vücudunuza oturan kalıbı ile sizi daha ince gösterir. Bel oyuntunuzu ortaya çıkaracak kesimiyle iddianızı konuşturabilir, gittiğiniz mekânların tozunu attırabilirsiniz. Bordo volanlı tulumu siyah ya da kırmızı topuklu ayakkabılar ile giyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz!

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9. 90'ların sıra dışı modasına geri dönelim mi?

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Retro tarzda giyinmeyi seven ve bir kostüm partisinden çıkmışçasına sıra dışı görünmek isteyen kimsenin kaçırmaması gereken bir pantolon var sırada. Morun en güzel tonunu üzerinde taşıyan La Rouge Çiçek Desenli İspanyol Paça Pantolon, sevimli çiçeklerle hareketlenmiş ve çok şık bir hâl almış! Pantolonun yüksel beli ve İspanyol paça kesimi ile daha uzun görünebilir, hatlarınızın güzelliğini gözler önüne serebilirsiniz. Yeşille morun uyumunu tamamlamak için pantolonu crop bir tişörtle kombinleyebilir, cool bir tarz oluşturabilirsiniz. Kombininizi daha şık bir hâle getirmek için pantolonu beyaz bir gömlek ve renkli topuklu ayakkabılar ile giyebilir, blazer ceket ile tamamlayabilirsiniz.

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10. Bir küpeyle kombininizin ne kadar değişebileceğine inanamayacaksınız!

İçine girince ya da üstünüze takınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Ananaslı hasır küpeler ile kombininizi en sevimli şekilde tamamlamaya hazır mısınız? Günlük hayatınızda farklı kombinlerinizi tamamlamak için Modalula Ananaslı Yuvarlak Hasır Küpe'yi kullanabilirsiniz. Her detayında emek saklı küpelerin üzerine ananas desenleri hasır iplerle işlenmiş. Takı kutunuzun joker parçalarından biri olacak küpeleri uçuş uçuş yaz elbiseleriyle takabilir, dağınık topuz yaptığınız saçlarınızla moda dergilerine kapak olacak bir görünüme kavuşabilirsiniz! Aksesuarlarınızla uyumlu bir kombin yapmak için hasır çantaları tercih edebilir, beyaz bir elbisenin altına taba sandaletler giyebilirsiniz.

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