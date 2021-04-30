İçişleri Bakanı Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardığı bilgilere göre; Bakan Soylu, e-başvuru üzerinden gelen taleplerin çok sıkı denetleneceğini ve alkol yasağının kaldırılmadığını ifade etti. Candaş Tolga Işık'ın paylaşımları şu şekilde: "İLK GÜN 6 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ" "Az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum, “17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimleriyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Herkes istisna istiyor ancak genelgede muafiyet verilen sektörler belli. Bu noktada pazara kadar görev kağıdı pazardan sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen talepler çok sıkı denetlenecek. E-başvuru üzerinden gelen taleplerin belli istisnai sektörler dışında SGK kaydı olup olmadığına dikkat ediyoruz. SGK’sı olmayan bazı kapsam içindeki sektör çalışanları için de bir suistimal olmaması için görev kağıtları çok sıkı denetlenecek isterim.

"YASAKLARA UYUM GAYET İYİ GİDİYOR" Çalıştırmadığı kişiyi çalıştırıyor gibi gösteren kurum da bunun sorumluluğunu taşır. Ayrıca Tüm illerin giriş-çıkış ve belli noktalarında (köprü, ana cadde gibi) düzenli denetimler yapılıyor bundan sonra da devam edecek. Bundan kaynaklı trafik yoğunlukları yaşanacak bu görüntüleri özellikle sosyal medyada paylaşıp kurallara uyulmuyor, herkes dışarıda şeklinde bir algı oluşturanlara itibar etmeyin. Şu ana kadar yasaklara uyum gayet iyi gidiyor. Amacımız evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemek. Tam kapanma bittiğinde milletçe vaka sayılarındaki düşüşle sabrettik ama buna değdi diyebilmektir” dedi. ALKOL SATIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ İDDİALAR İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları da sordum, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi." Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu ile konuştum, “17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimlerimiyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz+++ — Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 30, 2021 Alkol satış yasağı kalktı mı? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş'tan çarpıcı iddia KÜTAHYA VALİLİĞİ'NİN BASIN AÇIKLAMASI Öte yandan Kütahya Valiliği gün içinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kütahya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaştı.