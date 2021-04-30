İçişleri Bakanı Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardığı bilgilere göre; Bakan Soylu, e-başvuru üzerinden gelen taleplerin çok sıkı denetleneceğini ve alkol yasağının kaldırılmadığını ifade etti.
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımları şu şekilde:
"Az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum, “17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimleriyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Herkes istisna istiyor ancak genelgede muafiyet verilen sektörler belli. Bu noktada pazara kadar görev kağıdı pazardan sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen talepler çok sıkı denetlenecek. E-başvuru üzerinden gelen taleplerin belli istisnai sektörler dışında SGK kaydı olup olmadığına dikkat ediyoruz. SGK’sı olmayan bazı kapsam içindeki sektör çalışanları için de bir suistimal olmaması için görev kağıtları çok sıkı denetlenecek isterim.
Çalıştırmadığı kişiyi çalıştırıyor gibi gösteren kurum da bunun sorumluluğunu taşır. Ayrıca Tüm illerin giriş-çıkış ve belli noktalarında (köprü, ana cadde gibi) düzenli denetimler yapılıyor bundan sonra da devam edecek. Bundan kaynaklı trafik yoğunlukları yaşanacak bu görüntüleri özellikle sosyal medyada paylaşıp kurallara uyulmuyor, herkes dışarıda şeklinde bir algı oluşturanlara itibar etmeyin. Şu ana kadar yasaklara uyum gayet iyi gidiyor. Amacımız evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemek. Tam kapanma bittiğinde milletçe vaka sayılarındaki düşüşle sabrettik ama buna değdi diyebilmektir” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları da sordum, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi."
Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu ile konuştum, “17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimlerimiyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz+++— Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 30, 2021
Öte yandan Kütahya Valiliği gün içinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kütahya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Kütahya Valiliği'nin konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.
Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir.
Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır.
Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
April 30, 2021