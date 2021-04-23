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  4. İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i tanımadığını bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i tanımadığını bildirdi

23.04.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i tanımadığını bildirdi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı. (AA)

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