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İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, basında yer alan 'FETÖ'cü bazı itirafçılar göreve iade edildi' iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, bugüne kadar hiçbir itirafçının görevine iade edilmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ’FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi’ başlıklı haberde yer alan bilgiler tamamen asılsızdır. Söz konusu asılsız habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca, şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir" denildi.

(İHA)

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