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İddialar gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu 'Son kez' diyerek açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2024 19:24
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İddiaları tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum; Partimin tüm adaylarına desteğim tamdır" dedi.

İddialar gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu 'Son kez' diyerek açıkladı

Yerel seçimlere az bir süre kala Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Sahte pankartçılara;

Sahte pankartlardan medet umanlara,

Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,

Kötü kalpli insanlara…

'Bilal'e anlatır gibi' son kez anlatıyorum…

'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"

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