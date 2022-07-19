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İddialar gündem olmuştu! Nurettin Canikli'den Kılıçdaroğlu'na dava

19.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kendisi hakkında iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

İddialar gündem olmuştu! Nurettin Canikli'den Kılıçdaroğlu'na dava

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu’nun TMSF şirketleri üzerinden gündeme getirdiği iddialara cevap vererek manevi tazminat davası açtı. Canikli, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF’nin kayyum olarak görevlendirilmesi sürecini ve bu süreçte şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından oluşturdukları denetim mekanizmasını anlattı.

"İDDİALARIN TAMAMI YALAN VE İFTİRA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsımla ilgili tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplarım ile Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açtığım manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçelerim aşağıda sunulmaktadır” açıklamasında bulunan Canikli, dava dilekçelerini paylaştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti

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