İddialar gündem olmuştu! Nurettin Canikli'den Kılıçdaroğlu'na dava

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu’nun TMSF şirketleri üzerinden gündeme getirdiği iddialara cevap vererek manevi tazminat davası açtı. Canikli, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF’nin kayyum olarak görevlendirilmesi sürecini ve bu süreçte şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından oluşturdukları denetim mekanizmasını anlattı.

"İDDİALARIN TAMAMI YALAN VE İFTİRA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsımla ilgili tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplarım ile Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açtığım manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçelerim aşağıda sunulmaktadır” açıklamasında bulunan Canikli, dava dilekçelerini paylaştı.

1) Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsımla ilgili tamamı YALAN ve İFTİRADAN ibaret olan iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplarım ile Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açtığım manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçelerim aşağıda sunulmaktadır. pic.twitter.com/CUncpME3AN — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) July 19, 2022

Kaynak: İHA

