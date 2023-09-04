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  4. İğrenç olay! Bebeğe cinsel tacizde bulunup görüntülerini sosyal medyadaki pedofili gruplarıyla paylaştı... Yetmedi yaptıklarıyla 'övündü'

İğrenç olay! Bebeğe cinsel tacizde bulunup görüntülerini sosyal medyadaki pedofili gruplarıyla paylaştı... Yetmedi yaptıklarıyla 'övündü'

04.09.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 25 yaşındaki öğretim görevlisi, bebeğe cinsel tacizde bulunduktan sonra olayın video ve fotoğraflarını internette pedofili gruplarıyla paylaştı. 24 yıl hapis cezasına çarptırılan sapkın adamın gruplarda bununla 'övündüğü' ortaya çıkarken, bebekleri istismar etmenin başlarına geleni anlatamadıkları için avantajlı olduğunu söylediği görüldü...

İğrenç olay! Bebeğe cinsel tacizde bulunup görüntülerini sosyal medyadaki pedofili gruplarıyla paylaştı... Yetmedi yaptıklarıyla 'övündü'

İngiltere'de iğrenç bir cinsel taciz vakası yaşandı. 25 yaşındaki öğretim görevlisi adam bir bebeğe cinsel tacizde bulunup sosyal medyadaki pedofili gruplarıyla yaptığı eylemin görüntülerini paylaştı. Yaptığıyla 'övündüğü' mesajlar ortaya çıkan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İĞRENÇ EYLEMİNİ İNTERNETTE PAYLAŞTI

Swensea Kraliyet Mahkemesi 25 yaşındaki Tommy Allington'ın bir bebeği sürekli olarak cinsel istismar kampanyasına maruz bıraktığını ortaya çıkardı.

Bebeğe saldırdığı ve tecavüz ettiği ortaya çıkan 25 yaşındaki öğretim görevlisi Allington'ın foyası, Instagram uygulamasındaki uygunsuz görüntülerine gelen ihbarlar sonrası ortaya çıktı.

Polisin sapkın adamın evinde yaptığı aramada tavan arasında saklı bir telefon bulunmasının ardından korkunç olay ortaya çıktı.

Bir bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan ve bu eyleminin fotoğraf ve videolarını internette pedofili gruplarıyla paylaştığı ortaya çıkan Allington'a 24 yıl hapis cezası verildi.

Paylaştığı görüntülerle 'övündüğü' ortaya çıkan adamın telefonunda yapılan incelemede, cinsel istismara uğramış başka çocukların da 1500'den fazla fotoğrafını indirdiği anlaşıldı.

Ortaya çıkarılan 1500 uygunsuz fotoğraftan 252'si en aşırı çocuk istismarı türlerini gösteren Kategori A olarak sınıflandırıldı.

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BEBEKKEN İSTİSMAR ETMENİN AVANTAJLARINI TARTIŞMIŞLAR...

Allington'ın mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden AngelBoy kullanıcı adıyla, yaptığı eylemin görüntülerini diğer pedofili arkadaşlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Bu konuşmalarda sapkınların cinsel istismarın bebekken yapılmasının bebeklerin yaşananları kimseye anlatamadıkları için avantajlı olduğu konusunda tartıştığı görüldü.

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