İhanet mesajları ortaya saçıldı! "Haftaya sana sürpriz var kırmızısını da al bence" Yüzleşince her şeyi itiraf etti

Show TV’de yayınlanan “Bir Şansım Olsa” programında dikkat çeken anlar yaşandı. Programa başvuran İrem Hanım evliliğini kurtarmak adına eşinden bir şans istediğini söyledi, çünkü evliliklerinin iftiraya maruz kaldığını belirtti. Eşi Tufan’ın evi terk edip gittiğini, 6 aydır kendisine ulaşamadığını söyleyen İrem, “Bir anda, durup dururken, hiçbir şey yoktu. İrem sen beni aldatıyorsun, bana ihanet ediyorsun dedi. Seni rezil ederim benim peşimi bırak dedi.” şeklinde konuştu. Eşini aldatmadığını söyleyen İrem, 8 yıllık evliliği olduğunu belirtti. İrem, Tufan’ın gidişiyle alakalı Tufan’ın hayatında bir kadın olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

"EVDEN ÇIKMAM İÇİN TEBLİGAT GÖNDERMİŞ"

İrem, “Bir arkadaşım aslında Tufan’a ulaşmış ama onu o kadar azarlamış ki… İrem kötü durumda, en azından bir dinle demiş. Bu söylediklerini mahkemede söylersin deyip suratına telefonu kapatmış. Dava açtı, hatta evden çıkmam için tebligat bile göndermiş. Evi Tufan evlenmeden önce aldı, onun üzerine. 2 yıl öncesine kadar çalışıyordum. Ortak hesabımız vardı. Aldığım parayı da orada biriktiriyordum. Ama şimdi beni her şeyden men etmek istiyor. Faturalarımı da ödemiyor. Çevremden borç alıyorum” dedi.

Öte yandan İrem “Annesini aradım, İrem Hanım nasıl yardımcı olabilirim dedi bana. Normalde aramız çok iyiydi ama Tufan onu doldurmuş. Anne çok kötü durumdayım Tufan’la konuş dedim. Hiçbir şey demedi, sen layığını bulmuşsun deyip telefonu kapattı.” şeklinde konuştu.

"BENİ ALDATTI O KADIN"

Program tarafından kendisine ulaşılan Tufan ise “Beni aldattı o kadın. Sanıyorum sevgilisi Kadir Bey’le beraber geldiler. Benim o kadınla konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu nasıl bir yüzsüzlük.” ifadelerini kullandı.

İrem ise Kadir’in, kendisinin üniversiteden arkadaşı Esra’nın kocası olduğunu söyledi. “Ne alakası var, Kadir’le birlikteymişim. Daha neler.” tepkisi veren İrem, “Her şeye rağmen Tufan’ı seviyorum, geri istiyorum” dedi.

"HAFTAYA SANA SÜRPRİZ VAR"

Programa gelen Tufan ise aldatmadan haberdar olmasını sağlayan Esra’yı da yanına çağırdı. Elinde bir dosya olan Tufan, ihanetin mesajlarını gösterdi. Mesajlarda “Ne yapacağımı bilmiyorum, hastalığım gecikti.”, “Hemen kontrol ettir, bak saftirik kendi çocuğu falan sanmasın”, “Ya onun ruhu bile duymaz, ben seninim”, “Hah şunu bileydin, zaten kainat bizi birbirimize göre yaratmış”, “Ben bu kadar uyumlu bir ilişki hiç yaşamadım, bizim safı bir kenara koyuyorum, zaten o da yorgunluktan televizyon karşısında uyuyor”, “Aman uyumaya devam etsin, biz böyle mutluyuz değil mi aşkım”, “Haftaya sana sürpriz var, kostüm…”, “Kırmızısını da al bence” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Tufan Esra’nın telefonuna ikisinin mesajlaşmalarını ve birkaç güvenlik kamerası görüntüsünü attığını söyledi. Tufan evliliğin tamamen bittiğini söylerken zaten bir ay sonra hukuken de biteceğini aktardı.

Programda İrem ve Kadir yüzleştirildi. Yüzleşmede İrem “Sen beni aldattın farkında mısın?” deyince ortalık buz kesti. Ardından İrem her şeyi itiraf etti ve karısını ortada bıraktığı gibi Kadir’in kendisini de 20 yaşındaki bir kız için ortada bıraktığını söyledi.

‘BU PROGRAMDA YAŞANAN OLAYLAR TAMAMEN GERÇEKTİR’

Bir Şansım Olsa programının başlangıç jeneriğinde yer alan açıklamada ise şu ifadeler kullanılıyor:

“Bu programda yaşanan olaylar tamamen gerçektir. Kişilik haklarının korunması nedeniyle yer, isim ve şahıslar değiştirilerek dramatize edilmiştir.”





