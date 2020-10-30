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İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kimse boşanmak için evlenmiyor. Herkes sevdiği kişiyle bir ömür boyu mutlu olmak ister. Ancak her şey hayallerdeki gibi ilerlemiyor. Aşkın kalıcı olması konuşulduğu kadar kolay olmuyor. Evliliği 2 dakikada kurtarmanın yolları ile evliliğinizi daha iyi hale getirebilirsiniz.

İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları

İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları ile aşkınızı kalıcı hale getirebilir, sorunların altından daha başarılı bir şekilde kalkabilirsiniz.

"The Two-Minute Marriage Project: Simple Secrets for Staying in Love" (Evliliği İki Dakikada Koruma Projesi: Eşsiz Aşkın Bazı Sırları" adlı kitabın yazarı, ilişki gurusu ve dört çocuk annesi Heidi Poelman, evliliği korumak için ilişkinizi nasıl güçlendireceğiniz konusunda bazı harika önerilerde bulunuyor.

Kitapta bazı küçük ama etkili öneriler sayesinde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu basit öneriler evliliğinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir ve en iyi yanı, hiçbirinin iki dakikadan uzun sürmemesidir:

İKİ DAKİKADA EVLİLİĞİ KURTARMANIN YOLLARI

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BELİRLİ EYLEMLERE KARŞI OLUMLU BİR GÖRÜŞE SAHİP OLUN

Yıllar geçtikçe çiftler, neden birbirlerini seçtiklerini unutmaya ve onları rahatsız eden şeylere odaklanmaya eğilimlidirler. Araştırmalar, ne kadar uzun süre evli kalırsanız, günlük eylemlere olumlu nedenler yerine olumsuz bir neden verme olasılığınızın o kadar yüksek olduğunu ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini gösteriyor. Bir eşin davranışları hakkındaki açıklamalar ne kadar olumlu olursa, bir çiftin birlikte kalma olasılığı da o kadar yüksek olur.
Bu nedenle kocanızın olumsuz yerine olumlu özelliklerine odaklanın. Örneğin; onun tembel olduğu için lavaboya kirli bulaşıkları bıraktığını düşünmek yerine, işte ve işinde çok iyi olduğunu, işe gitmeden önce onları yıkamak için çok meşgul olduğunu düşünün.

ÖPÜŞMEK SADECE EĞLENCE DEĞİL, ÖNEMLİDİR DE...

Beş evli çiftten biri, genellikle çok meşgul oldukları için öpüşmeye zaman ayırmaz. Partnerinizi en az bir hafta boyunca günde bir kez öpmeye gayret gösterin. Onu samimi bir öpücük ile yanağından ya da dudağından öpün. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilişkilerini öpücükle taçlandıran çiftlerin daha az stres yaşadıklarını ve ayrıca da kolesterol seviyelerinde de düşüş olduklarını ortaya koydu.

NE KADAR KÜÇÜK OLURSA OLSUN BAŞARILARINIZI KUTLAYIN

UCLA ve Rochester Üniversitesi'nden araştırmacılar, eşlerin birbirlerinin başarılarına yanıt vermelerinin dört yolunu inceledi: Heyecanlı, destekleyici ancak sessiz, yanıt yok ve aktif olarak cesaret kırıcı.

Birbirlerinin başarılarına cesaret kırıcı olarak tepki veren çiftlerin evliliklerinde daha mutsuz oldukları ortaya çıktı. Yine şaşırtıcı bir şekilde, sessizce destekleyici eşleri olan kişiler de evliliklerinde daha düşük seviyede mutluluğa sahipti. Bu nedenle de başarılar karşısında heyecanlı olun ve ufak kutlamalarla evliliğinizde bir fark yaratın.

Eşinizin başarı haberinizi aldığınızda bunu özel bir yemekle kutlayın.

MİNNETTARLIĞINIZI İFADE EDİN

Hepimiz çabalarımızın takdir edilmesini ve övülmek isteriz. Minnettarlığınızı ve hayranlığınızı ifade etmek ve kocanızın ya da karınızın neyi beğendiğini anlamak onu hafife almadığınızı gösterir. Eşinizin o gün yaptığı için minettar olduğu bir şeyi not alın. Tüm bunları günlük olarak tutun. Bir anlaşmazlık sırasında bunları unutmamak için tekrar tekrar okuyun.

BİRBİRİNİZDEN AYRI KALIP ONU GÖRDÜĞÜNÜZDE HEYECANINIZI BELLİ EDİN

Eşinizden ayrı olduğunuzda, onu tekrar gördüğünüzde heyecanlanın. Partnerler birbirlerini görmekten gerçekten mutlu görünüyorsa, bu, aralarındaki bağı yeniden sağlamaya yardımcı olur.

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BEN YERİNE 'BİZ' İFADELERİNİ KULLANIN

Evliliğinizi iki ayrı bireyden çok bir ekip olarak tanımlayın. Böylece birleşik bir cepheye sahip olursunuz. Bu da sizi mükemmel bir partner yapar.

ONU KÜÇÜK ŞEYLERLE MUTLU EDİN

İnsanlar, evliliğin dağılmasına neden olan şeyin küçük şeyler olduğunu söylüyor, ama aynı zamanda bir evliliği bir arada tutan da küçük ayrıntılardır. Onu küçük şeylerle mutlu etmeye çalışın. Bu güzel bir söz, minik bir hediye, onun için yapabileceğiniz bir ev işi, sabahları kahvaltı hazırlamak olur.

ONUN SÖZLERİNE KULAK VERİN

Evlendiniz ve artık bir elmanın yarısısınız. Bunun için onun söylediklerine kulak tıkamayın. Onu dinlemeye ve anlamaya çalışın.

Eşinize değer verdiğinizi ve ilişkinizin sizin için önemli olduğunu göstermek zor değil. Bu 8 basit ve çok zaman almayan eylem listesiyle, evliliğiniz bir kaya gibi sağlam olabilir.

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