İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları ile aşkınızı kalıcı hale getirebilir, sorunların altından daha başarılı bir şekilde kalkabilirsiniz.

"The Two-Minute Marriage Project: Simple Secrets for Staying in Love" (Evliliği İki Dakikada Koruma Projesi: Eşsiz Aşkın Bazı Sırları" adlı kitabın yazarı, ilişki gurusu ve dört çocuk annesi Heidi Poelman, evliliği korumak için ilişkinizi nasıl güçlendireceğiniz konusunda bazı harika önerilerde bulunuyor.

Kitapta bazı küçük ama etkili öneriler sayesinde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu basit öneriler evliliğinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir ve en iyi yanı, hiçbirinin iki dakikadan uzun sürmemesidir:

İKİ DAKİKADA EVLİLİĞİ KURTARMANIN YOLLARI

BELİRLİ EYLEMLERE KARŞI OLUMLU BİR GÖRÜŞE SAHİP OLUN

Yıllar geçtikçe çiftler, neden birbirlerini seçtiklerini unutmaya ve onları rahatsız eden şeylere odaklanmaya eğilimlidirler. Araştırmalar, ne kadar uzun süre evli kalırsanız, günlük eylemlere olumlu nedenler yerine olumsuz bir neden verme olasılığınızın o kadar yüksek olduğunu ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini gösteriyor. Bir eşin davranışları hakkındaki açıklamalar ne kadar olumlu olursa, bir çiftin birlikte kalma olasılığı da o kadar yüksek olur.

Bu nedenle kocanızın olumsuz yerine olumlu özelliklerine odaklanın. Örneğin; onun tembel olduğu için lavaboya kirli bulaşıkları bıraktığını düşünmek yerine, işte ve işinde çok iyi olduğunu, işe gitmeden önce onları yıkamak için çok meşgul olduğunu düşünün.