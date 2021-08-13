Son Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım."

Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m4pJrLBeI8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 261 olarak açıklanmıştı.





