HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

13.08.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 21 bin 372 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım."

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

E8rygMwX0AABo0h

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 261 olarak açıklanmıştı.

E8m3ZgyXoAI57Sx

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Bir bölge daha sular altında! Caddeler göle döndüBir bölge daha sular altında! Caddeler göle döndü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.