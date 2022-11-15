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İki ülke vatandaşlarını da heyecanlandıran gelişme! O ülkeye pasaportsuz gidilebilecek

15.11.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak için bir adım daha atılıyor. Halihazırda pasaportla giriş yapılan Bosna Hersek'e, yakında geçilecek yeni uygulamayla kimlik kartıyla geçiş sağlanabilecek. İki ülke kimlikle seyahat anlaşması üzerinde mutabakata vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber duyuru yapılacak ve iki ülke arasında yeni bir dönem başlayacak.

İki ülke vatandaşlarını da heyecanlandıran gelişme! O ülkeye pasaportsuz gidilebilecek

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

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Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Türkiye pasaport seyahat

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