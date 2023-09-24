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  4. İkinci baharı kara kışa döndü: Evlilik vaadiyle kandırılan adam 10 milyonluk evinden oldu! 'Ölümüne evlilik olsun diye razı geldim, meğerse dolandırılıyormuşum'

İkinci baharı kara kışa döndü: Evlilik vaadiyle kandırılan adam 10 milyonluk evinden oldu! 'Ölümüne evlilik olsun diye razı geldim, meğerse dolandırılıyormuşum'

24.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yaşayan Hikmet Baylan (48) üçüncü kez dünyaevine girip ölene dek mutlu bir evlilik yaşamak istedi. Ancak mutluluk bir yana, Baylan bu sefer hayatının şokunu yaşadı. "Buradan cesedim çıkar, ben gitmem, ayrılmam" dediğini iddia ettiği kadına güvense de dolandırıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Bahtsız adam şimdi 10 milyon liralık evinin tapusunun çaresizce peşine düştü.

İkinci baharı kara kışa döndü: Evlilik vaadiyle kandırılan adam 10 milyonluk evinden oldu! 'Ölümüne evlilik olsun diye razı geldim, meğerse dolandırılıyormuşum'

Aşktan yana yüzü gülmeyen Hikmet Baylan'ın acıklı hikayesi adeta güven kavramını bir kez daha sorgulattı. Artık kalıcı bir evlilik isteyen adam, "Güven istedi, o istedikçe ben verdim. Basiretim bağlanmıştı" diyerek anlattığı süreç boyunca nasıl dolandırıldığını Show Haber'e anlattı.

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"ÖLÜMÜNE BİR EVLİLİK OLSUN İSTEDİM, RAZI GELDİM"

Baylan, üçüncü kez evlenmek istiyordu. İnternet sitesinde bir kadınla tanıştı ve sonra birlikte yaşamaya başladılar. Kadının resmi nikaha yanaşmadığını, bu yüzden imam nikahı kıydıklarını söyleyen Baylan, "Ben ölürsem çocuklarım onu atarlar diye evimin yarısını benden istedi. Ben de bu ölümüne bir evlilik olsun diye ona razı geldim" diye konuştu.

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TAPUYU ORTAK YAPACAKLARDI

Baylan ile son aşkı, ortak tapu yapmak üzere tapu dairesine gitti. İddiaya göre emlakçı yanlış başvuru yaptı. Tapunun tek kişi üzerine tamamen geçtiğini gören Baylan hemen itiraz etti.

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"EVİMİ SATMAYA KALKTI, KİRACI SOKUP BURADAN KAÇTI"

Ama artık çok geçti, iddiaya göre evin tapusunu üstüne alan kadın İstanbul'a gitmişti. Baylan "Geldikten sonra tapuyu düzeltmeye defalarca söylemememe rağmen hiç yanaşmadı. Bir ay sonra evimi satmaya kalktı. Eve kiracı sokup buradan kaçtı gitti" diye konuştu.

O KADIN KONUŞTU!

Tapusunu geri isteyen adamla telefon görüşmesi yapan kadın "Kendin gönlünce sattıysan bana ben de almışımdır" dedi.

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TAPUSUNUN PEŞİNE DÜŞTÜ! "SEN YOLUNA BEN YOLUMA"

Sokakta kalan Hikmet Baylan karakola gidip şikayetçi oldu.

Baylan, "Benim tapumu geri ver, sen yoluna ben yoluma" sözleriyle bu kabustan kurtulmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık evlilik imam nikahı

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