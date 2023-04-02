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'İkinci tura kalmaz' dedi, iki isim saydı: Sinan Oğan'dan ikinci tur çıkışı! "İstifası sonrası Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüm"

02.04.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört cumhurbaşkanı adayından biri olan Sinan Oğan, seçimlerle ilgili yapılan bazı anketlere tepkisini "İnsaf!" diyerek dile getirdi. ATA İttifakı'nın adayı Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için "Saymaya bile gerek yok" sözlerine de tepki gösterirken "Artık kusmayı bırakın, konuşun Sayın Erdoğan" dedi. Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğiyle ilgili iddialı yorumu dikkat çeken Oğan kendisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını değerlendirdi.

'İkinci tura kalmaz' dedi, iki isim saydı: Sinan Oğan'dan ikinci tur çıkışı! "İstifası sonrası Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüm"

Seçimlere 41 gün kala Sinan Oğan iddiasını sürdürüyor. Gündemde en çok merak edilen konulardan biri de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağı. Seçimin ikinci tura kalacağını öne süren Oğan'a göre ikinci turda yarışacak adaylar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunmuyor. İYİ Parti'den istifasıyla gündem yaratan Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğünü açıklayan Oğan, TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün kitlesinin oyuna talip olduğunu belirtti.

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"KUSMAYI BIRAKIN, KONUŞUN SAYIN ERDOĞAN"

Oğan, tv100 ekranlarında seçim gündemiyle ilgili soruları yanıtlayarak açıklamalar yaptı. O açıklamalardan öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Adaylardan hiçbirinin beni zorlayacağını düşünmüyorum. Hepsiyle sizin karşınızda, sizin kanalınızda yan yana gelmeye hazırım. Sayın Erdoğan her konuşmasında kusuyor. Konuşmak yerine kusuyor. Artık kusmayı bırakın, konuşun Sayın Erdoğan. Türkiye'yi yordunuz. Sinan Oğan'ı saymaya bile gerek yok diyerek Atatürkçüleri, milliyetçileri yok sayıyor.

ANKET TEPKİSİ

  • Pazartesi itibarıyla yapılacak anketleri dikkate almamız lazım. Bazı açıklanan anketlere gönderme yapmak istiyorum: 1 Mart-30 Mart arası anket yapılmış; diğerlerini 30 gün saymış, beni bir gün saymış. İnsaf!

"YÜZDE 30'U SİNAN OĞAN'I DESTEKLİYOR"

  • Sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu, kendilerini yüzde 50'ye sahip sayıyorlar. Yüzde 30'a sahipler. Ben siyasi yelpaze bazında konuşuyorum. Muhafazakarlar var, onların adayı var: Sayın Erdoğan. Sol ve sosyal demokratlar var, onların da adayı var: Sayın Kılıçdaroğlu. Ve Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler var, onların da adayı Sinan Oğan'dır. Bugün Sinan Oğan da yüzde 30'un adayıdır. Atatürkçülerin, milliyetçilerin yüzde 30'u Sinan Oğan'ı destekliyor. Bu oranın daha çok artabileceğini düşünüyorum. Yüzde 9 ile 16 arasında bir kitleyi konsolide ettiğimizi görüyorum.

DİKKAT ÇEKEN 'İKİNCİ TUR' YORUMU

  • Seçim ikinci tura kalır. İki aday kalır. Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalır.

"SARIGÜL VE KİTLESİ BİZİ DESTEKLERSE MEMNUN OLURUZ"

  • Mustafa Sarıgül'le dostluğumuz var. Çok kıymetli bir siyasetçi. Sağlam bir kitlesi var. Bize de sempatiyle bakıyorlar. Cumhurbaşkanlığında bizi desteklemelerinden memnun oluruz.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İLE İSTİFA SONRASI GÖRÜŞME

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  • Yavuz Ağıralioğlu'yla istifası sonrasında nezaket görüşmesi yaptık. Hayırlı olmasını ve siyaset hayatında başarılar dilediğimi söyledim. Bir yanıt beklenen bir görüşme değildi.
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