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AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

13.05.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesiyle ilgili sorulan bir soruya "Erdoğan talep etmedi ki, benim bildiğim kadarıyla talep etmedi" cevabını verdi. Söz konusu ifadelere tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor" dedi.

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir canlı yayın programına katıldı. Bir gazetecinin "FETÖ'nün elebaşı da gerçekten talep edildi mi, talep edilmedi mi, o konuda yığınla iddia var da. Onun belki ülkeye getirilip yargılanması konusunda... Bunu başarabilir misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki, benim bildiğim kadarıyla talep etmedi" dedi. Sonra program sunucusunun "Peki ya siz?" ifadesine Kılıçdaroğlu, "Talep edeceğiz tabii" yanıtını verdi.

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HAMZA DAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK YALAN SÖYLÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun programdaki ifadelerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi. Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye’nin, Kılıçdaroğlu’nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı" dedi.

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