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İkiz fenomenlerin itirafı sosyal medyada çok konuşuldu! Mahrem alışkanlıklarını ifşa ettiler... Kullanıcıları tiksindirdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 11:56
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Brigette ve Danielle Pheloung sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Moda, yaşam tarzı ve fitness konularındaki içerikleriyle tanınan ikiz fenomenlerin konuk oldukları bir podcastte yaptıkları açıklamalar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

İkiz fenomenlerin itirafı sosyal medyada çok konuşuldu! Mahrem alışkanlıklarını ifşa ettiler... Kullanıcıları tiksindirdi

New York'ta yaşayan 27 yaşındaki ikiz fenomenler Brigette ve Danielle Pheloung, yıllar içinde oldukça fazla takipçi kazandı. Moda, yaşam tarzı ve fitness konularında yaptıkları paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken kardeşler, Gals on the Go podcast'inin son bölümünde oldukça özel bir şeyleri paylaştıklarını itiraf ettiler.

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Kelimenin tam anlamıyla her şeyi paylaştıklarını ifade eden Bridgette, " Çılgınca bir şey mi bilmek istiyorsun? Bunu söylemekten gerçekten utanıyorum... Sadece bir tane sutyenimiz var ve iç çamaşırlarımızı paylaşıyoruz" dedi.

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