İkiz fenomenlerin itirafı sosyal medyada çok konuşuldu! Mahrem alışkanlıklarını ifşa ettiler... Kullanıcıları tiksindirdi

New York'ta yaşayan 27 yaşındaki ikiz fenomenler Brigette ve Danielle Pheloung, yıllar içinde oldukça fazla takipçi kazandı. Moda, yaşam tarzı ve fitness konularında yaptıkları paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken kardeşler, Gals on the Go podcast'inin son bölümünde oldukça özel bir şeyleri paylaştıklarını itiraf ettiler.

Kelimenin tam anlamıyla her şeyi paylaştıklarını ifade eden Bridgette, " Çılgınca bir şey mi bilmek istiyorsun? Bunu söylemekten gerçekten utanıyorum... Sadece bir tane sutyenimiz var ve iç çamaşırlarımızı paylaşıyoruz" dedi.