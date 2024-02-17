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İklim değişikliği El Nino'yla zirve yaptı: Uzmanlar "çılgınlık" diyerek uyarıyor! "İklim tarihi yeniden yazılacak"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.02.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Küresel ısınmanın etkileri git gide daha da belirginleşmeye başladı. Değişen iklimler artık hem ülkemizde de iyiden iyiye hissediliyor. Ekstrem sıcaklıklar ve yağışların artık normalleşmeye başladığı bir dönemde mevsim dışı hava olayları da sıklıkla gözlenmeye başladı. İklim bilimciler sıcaklık artışlarını "çılgınlık" olarak yorumluyor. Gezegenimiz hızla ısınırken araştırmacılar bu sene El Nino etkisiyle okyanusların aşırı ısınmasını ve birçok yerde ısı rekorlarının kırılması konusunda uyarıyor!

İklim değişikliği El Nino'yla zirve yaptı: Uzmanlar "çılgınlık" diyerek uyarıyor! "İklim tarihi yeniden yazılacak"

Aylardan beri El Nino hava olayının başlayacağına dair kuvvetli bulgulara erişen araştırmacılar geçtiğimiz yaz ayları itibarıyla kesin sonuca ulaşmıştı. Pasifik Okyanusu'nda olan El Nino hava olayı bu yaz itibarıyla başlamıştı. El Nino'nun etkileri sadece yaz aylarındaki ekstrem sıcaklıklarla değil aynı zamanda bahar ve kış aylarındaki aşırı yağış ve diğer doğal hava olaylarıyla alakalı olarak da tezahür edebiliyor. Şubat ayının ortalarına gelmemize rağmen henüz yurdun bazı bölgeleri hariç belirgin bir kar yağışı alamadık. İklim bilimcilerin araştırmaları durumun hiç de iç açıcı olmadığı sonucunu doğurmaya devam ediyor. Uzmanlar, okyanus sıcaklıklarındaki hızlı artışın bir sonucu olarak sıcaklıkların rekor seviyelere erişmesinden endişeli...

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"GEZEGEN ARTAN BİR HIZLA ISINIYOR"

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi deniz sistemleri modelleme başkan yardımcısı Dr. Joel Hirschi, "Gezegen artan bir hızla ısınıyor. İklimin en büyük ısı deposu olan okyanusta hızlı sıcaklık artışları görüyoruz. Deniz yüzeyi sıcaklık kayıtları belirlenen artış beklentilerini aşıyor. Bunun nedenini araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Berkeley Yer bilimcisi Zeke Hausfather'a göre insanlık sıcaklık rekorları kıran Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran ve Mayıs aylarının ardından kayıtlardaki en sıcak Şubat ayını deneyimleme yolunda ilerliyor.

Son aylarda uzmanlara göre iklimin davranışı daha değişken hale geldi ve tahmin edilmesi zorlaştı.

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2016'DAKİ REKOR BU YIL KIRILABİLİR

Şubat 2024, daha önce 2016'da kırılan bir önceki sıcaklık rekorunu kırarak dünyanın geçirdiği en sıcak şubat ayı olabilir.

Şubat ayının ilk yarısı hava durumu gözlemcilerini şok etti. Dünyadaki Aşırı Sıcaklıklar hakkında blog yazan Maximiliano Herrera, binlerce meteoroloji istasyonu ısı kayıtlarındaki artışı "çılgınlık" ve "iklim tarihinin yeniden yazılması" olarak tanımladı.

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Onu hayrete düşüren şey sadece rekorların sayısı değil birçoğunun daha önceki rekorları aşma derecesiydi.

Şubat ayında Fas'taki 12 hava istasyonu 33 dereceyi geçen sıcaklıklar kaydetti.

Kuzey Çin şehri Harbin, sıcaklıkların bu ay donma noktasının üzerine çıkması nedeniyle kış buz festivalini sonlandırmak zorunda kaldı.

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Ayın ilk yarısında 140 farklı ülke sıcaklık rekorları kırdı.

(TV100)


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el nino iklim sıcaklık
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