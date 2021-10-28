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İkranur Tirsi cinayetinde amca ve halanın cezası belli oldu

28.10.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili yargılanan amca S.T.'ye (14) ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 11 yıl, hala Ayşe Çakır'a (26) ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Halaya iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Bulancak ilçesi İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeniyle oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralarla aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, hala Ayşe Çakır ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen S.T., 'Kasten öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Çakır ise 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından 15 Şubat 2021’de tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmada hazırlanan iddianamede amcası S.T. için ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Çakır için ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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AMCAYA 11 YIL, HALAYA İYİ HAL İNDİRİMİ

Giresun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti amca S.T.’ye ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi. Hala Ayşe Çakır’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan halanın cezasını 4 yıl 2 aya indiren mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

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(DHA)

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