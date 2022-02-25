İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif olabilecek öneriler

Uğraşılmamış, zahmetsiz şıklığı yakalamak bir trençkot ile oldukça kolay. Çoğunlukla sonbaharda tercih edilen trençkotlar, günümüz modasında dört mevsimin de en kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Tabii, sosyal medya ve televizyon dünyasının bu konudaki etkisini görmezden gelirsek haksızlık etmiş oluruz. Örneğin Masumiyet dizisinde Ela'nın giydiği parçalar çoğu zaman ilham verici oluyor. Giydiği birbirinden farklı trençkot modelleriyle kendine hayran bırakan ve Ela karakterine can veren İlayda Alişan'ın kimi zaman spor kimi zaman da klasik stilinin tamamlayıcısı olan trençkotuna benzer ürünleri sizler için listeledik. Siz de kombininizin havasını anında değiştirecek trençkot modasına uyanlardansanız haydi gelin, listemizde neler var beraber bakalım.

1. Sade ama şık sevenlere: Orolay Uzun Trençkot

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Orolay Uzun Trençkot; içine giyeceğiniz gri bir kapüşonluyla bile İlayda Alişan'ın tarzını kolayca yakalayabileceğiniz ürünlerden ilki. Kolları, düğmeleri, çift göğüs kesimi gibi tarzınıza tarz katacak detayları ile trençkot severlerin kalbini fethedecek bir parça. İster alışverişe çıkarken ister akşam yemeğine giderken üzerinize geçirin ve çıkın. Hem gündüz hem gece kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü dört mevsim, serin havalarda kullanabilirsiniz. Belindeki kemer tasarımı ise salaş görünüm sevmeyenler için oldukça ideal. Ayrıca kemerinizi bağlamadan da trençkotunuzun İlayda Alişan'daki gibi havalı durmasını sağlayabilirsiniz.

2. Spor ve klasik bir arada: By Saygı Beli Büzgülü Kapüşonlu Trençkot

Sokak stilini en iyi yansıtabileceğiniz trençkotlardan biri ile karşınızdayız. Hem tasarımı hem görüntüsüyle klasik ve spor tarzları bir arada kullanmaya bayılanlar için müthiş bir seçim. Kullanılan polyester kumaşı ve iç astarı ile su geçirmez özellikteki ürün, sizi soğuk ve yağmurlu günlerde sıcak ve güvende tutacak. Aynı zamanda gün boyu üstünüzden çıkarmamış olsanız bile kaliteli kumaşı sayesinde trençkot hiç kırışmayacak. Böylece her an düzenli ve şık görünebilirsiniz. Bu trençkot sayesinde tüm kombinlerinize yakışacak hoş bir parçaya sahip olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

3. İlkbahar havasını yansıtın: Robin Kapüşonlu Fermuarlı Trençkot

Gördüğünüz andan itibaren "İşte bu!" diyeceğiniz bu ürüne aşık bile olabilirsiniz. İlayda Alişan stili için gardırobunuzda mutlaka bu ürüne de yer açmanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim. Özellikle ilkbahar aylarında tercih edilebileceğiniz bu trençkot ile her tarza uyum sağlayabilirsiniz. İster kot giyin ister kumaş, fark etmez. Hepsiyle iddialı ve şık görüneceksiniz. Üstelik cep konusunda da avantajlı. Sanki dışarı çıkarken çantanıza sığmadığı için çıkarmak zorunda kaldığınız ama onlarsız da yapamadığınız eşyalarınız için tasarlanmış, değil mi? Leke tutmayan polyester kumaş ile üretilen bu ürünü çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

4. Her kombininize yakışacak: Sümeray Uzun Trençkot

Günlük kombinlerinizde sık sık tercih edebileceğiniz bir diğer trençkot modeli ile devam edelim. Çoğunlukla mont, ceket, kaban gibi kıyafetlerinizi uzun giymeyi seviyorsanız bu trençkot tam size göre. Hafif hakiyi andıran rengiyle kombininiz ne renk olursa olsun mükemmel görüneceksiniz. Kol kısmının lastikli oluşu ürüne hem zarif hem spor bir görünüm katıyor. Geniş kalıpta üretilen bu model, bir kez giydikten sonra kimsenin vazgeçemediği oversize görüntüyle kombininize ayrı bir hava katacak. Aynı zamanda çıtçıt formdaki kapama düğmeleri ve bel kısmına eklenen kemeri sayesinde görünüşünüzde bütünlük yakalayarak minimalist bir tarz yaratmanız da mümkün.

5. Oversize düşkünleri için: Quzu Oversize Kapüşonlu Trençkot

İtiraf edin, görür görmez vuruldunuz değil mi? İlayda Alişan da oversize parçalarda pek hoşlanıyor ki giydiği tüm trençkotları salaş tercih ediyor. Quzu markasına ait parkayı andıran bu trençkot modeliyle tam olarak İlayda Alişan havası yaratacaksınız. Polyester kumaşı sayesinde ürün üzerinizdeyken hava durumuna bakmadan kendinizi dışarı atabilirsiniz. Çünkü yağmur yağdığında anında takabileceğiniz bir kapüşona ve sizi ıslanmaktan koruyup gününüzün mahvolmasını engelleyecek bir koruyucuya sahip olacaksınız. Dökümlü trençkot ile salaş stilin rahatlığını ve iddiasını keşfedebilirsiniz. Her açıdan harika olan bu alternatifi mutlaka değerlendirmelisiniz.

6. Ofis şıklığını yakalamak isteyenlere özel: DeFacto Kuşaklı Trençkot

Dolabınızın vazgeçilmezi trençkotlara bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor. DeFacto Kuşaklı Trençkot ile kombinlerinizi modernleştirebilir, dilediğinizde kuşağını çıkarıp İlayda Alişan'ın stiline yakın bir görünüm elde edebilirsiniz. %100 pamuktan üretilen bu ürün sayesinde trençkotunuzu her mevsim kullanabilecek; kendiniz yazın serin, kışın sıcak hissedebileceksiniz. Aynı zamanda ofis şıklığı yaratmak isteyenlerin kaçırmaması gereken klasik parçalardan biri. Uzunluğu tesettür modası için de oldukça ideal. Ayrıca temizlemek için kuru temizlemeyle uğraşmanıza da gerek yok, ürünü çamaşır makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

7. Yatırımını trençkota yapanlara: ESPRIT Collection Trençkot

Bir kere alıp senelerce sorunsuz giyebileceğiniz bir trençkot arıyorsanız şansınızı bu üründen yana kullanabilirsiniz. Trençkotlarda görmeye pek alışık olmadığımız yaka ve tek göğüs detayı ile ürün adeta koleksiyonluk bir parça. Geniş kesimler tercihiniz değilse ürünün bele oturan dar kalıbıyla kombininizde klasik ve modern bir çizgi yaratabilirsiniz. Kendinizi içinde Dedektif Gadget gibi hissedeceğiniz bu trençkot, oluşturacağınız İlayda Alişan stilinin şüphesiz vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Ayrıca hafif bir makyaj, düz saçlar ve topuklu çizmeler bu trençkota çok yakışacak, bizden söylemesi.

8. Trençkotu asi tarzıyla birleştirmek isteyenlere: Suud Collection Kapüşonlu Trençkot

Trençkot deyince tabii ki Suud Collection'dan bahsetmemek olmazdı. Birbirinden farklı modelleriyle trençkot dünyasının sınırlarını aşan Suud Collection'a ait bu parçayı, tarzınız ne olursa olsun kombinlerinizden hiç eksik etmek istemeyeceksiniz. İlayda Alişan'ın trençkotuna oldukça benzer ve her renk kombinin üzerinde asil duran bu ürün trençkot asaletini salaş ve asi bir tarzla bir araya getiriyor. Ürünü kullanarak kendinize özgü birbirinden şık stiller yaratabilirsiniz. Aynı zamanda büyük cep tasarımı sayesinde telefon, anahtar gibi eşyalarınızı elinde tutmanıza gerek kalmayacak. %100 akrilik kumaştan üretilen ve kolay kolay deforme olmayan bu ürünü günlük olarak gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

9. Kaliteden ödün vermeyenlere: G-Star Raw Klasik Trençkot

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Sizlere Masumiyet dizisinin baş karakteri Ela'nın tarzında bir trençkot önerimiz daha var. Lacivertin asil duruşu klasik trençkot kesimi G-Star Raw Trençkot'ta bir araya geldi. Bileğe kadar uzanan modellerden pek hoşlanmayanların beğenebileceği tarzdaki ürünün kol ve düğme detayları göze çarpıyor. Rengi ve modern klasik tasarımıyla kombinlemekte güçlük çekeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlayda Alişan'ın trençkotuyla aynı renk olmasa da şık bir sweatshirt ile benzer görünüme kolayca ulaşabilirsiniz. İster spor ayakkabılarınızla isterseniz botlarınızla kombinleyin. Ayrıca ürün sevdikleriniz için de müthiş bir doğum günü hediyesi olabilir.

10. Vintage bağımlılarının kurtarıcısı: Jojua Oversize Astarlı Trençkot

Hem dökümlü hem oversize duruşuyla Jojua Trençkot; İlayda Alişan tarzına yakın en şık parçalardan biri. Trençkot, vintage parçalarla marjinal bir stil oluşturmayı sevenleri oldukça tatmin edecek. Aynı zamanda ürün, kol ve göğüs kısımlarında kullanılan minimal ama büyüleyici detaylara sahip. İç astarı ise sizi rüzgarlı ve soğuk havalarda sıcacık tutacak. Son dönemlerin en çok tercih edilen trençkot modeliyle okula veya işe giderken rahatlığınızdan ödün vermenize gerek kalmayacak. Peki, Jojua Trençkot'u kombinlerinizin kilit parçası yapmaya ne dersiniz?