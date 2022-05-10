İleride sağlık sorunlarına neden oluyor! Engellemek için…

Bebeklerin bazı alışkanlıkları tatlı bulunup karşı çıkılmasa da ileride sorun yaratabiliyor. Çocuk ve bebeklerde görülen parmak emme alışkanlığının ileride bırakılacağı düşünülerek önemsiz olarak görülmesi bebeklerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Beslenme alışkanlıklarının devam ettirilmesinden kaynaklanan parmak emme alışkanlığı 3-4 yaşına kadar sürebiliyor. Normal süreçlerde bebeğin 1-2 yaşları arasında bu alışkanlıklarını bırakması gerekiyor. Devam eden parmak emme alışkanlığı dişlerin yamuk çıkmasına, parmakta eğriliğe ve enfeksiyona neden olabiliyor.

BEBEKLER NEDEN PARMAK EMER?

Diş çıkarma esnasında rahatlama sağlama

Anne sütünden erkenden kesilme

Emzik, biberon kullanma sonucu emme güdüsü konusundaki tatminsizlik

Korku, kaygı, endişe ve güven ihtiyacı

Sevgi ve ilgi eksikliği

Sıkıntı ve utanma

Rahat ve güvende hissetmek için

Yeni bir kardeş haberi

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI NASIL BIRAKTIRILIR?