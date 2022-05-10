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İleride sağlık sorunlarına neden oluyor! Engellemek için…

10.05.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekler bilinçsiz olarak birçok davranış yapıyor. Bu davranışların uygun bir şekilde engellenmemesi ileride alışkanlık haline gelebiliyor veya sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bebeklerin süt emmeyi parmak emme olarak devam ettirmesi ileride ağız ve diş sağlığını etkiliyor. Sizin bebeğinizde de parmak emme alışkanlığı varsa bu haberi okuyarak bu alışkanlıktan bilinçli bir şekilde uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

İleride sağlık sorunlarına neden oluyor! Engellemek için…

Bebeklerin bazı alışkanlıkları tatlı bulunup karşı çıkılmasa da ileride sorun yaratabiliyor. Çocuk ve bebeklerde görülen parmak emme alışkanlığının ileride bırakılacağı düşünülerek önemsiz olarak görülmesi bebeklerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Beslenme alışkanlıklarının devam ettirilmesinden kaynaklanan parmak emme alışkanlığı 3-4 yaşına kadar sürebiliyor. Normal süreçlerde bebeğin 1-2 yaşları arasında bu alışkanlıklarını bırakması gerekiyor. Devam eden parmak emme alışkanlığı dişlerin yamuk çıkmasına, parmakta eğriliğe ve enfeksiyona neden olabiliyor.

BEBEKLER NEDEN PARMAK EMER?

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  • Diş çıkarma esnasında rahatlama sağlama
  • Anne sütünden erkenden kesilme
  • Emzik, biberon kullanma sonucu emme güdüsü konusundaki tatminsizlik
  • Korku, kaygı, endişe ve güven ihtiyacı
  • Sevgi ve ilgi eksikliği
  • Sıkıntı ve utanma
  • Rahat ve güvende hissetmek için
  • Yeni bir kardeş haberi

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI NASIL BIRAKTIRILIR?

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  • Parmak emme davranışının aile içinde sürekli konuşulması, çocuğun bu davranışından dolayı sürekli eleştirilmesi doğru bir davranış değildir.
  • Aile bu davranışlarla ilgili telaşa kapılmamalı, gerginliğe kapılıp bu gerginliği çocuğa da yansıtmamalıdır.
  • Anne babanın ve öğretmeninin çocuğu sürekli uyarması ve eleştirmesi, çevresindekilerin ve arkadaşlarının çocukla alay etmeleri bu davranışı ortadan kaldırmaz aksine pekişmesine sebep olur.
  • Önemli olan bu davranışa neden olan sorunun araştırılıp ortaya çıkarılmasıdır. Nedeni bilindiğinde problemin kaynağıyla ilgili önlemler almak mümkün olacak ve davranış daha kolay ortadan kaldırılabilecek.
  • Erken yaş dönemlerinde ortaya çıkan parmak emme davranışı yaşı ilerledikçe azalır. Bu nedenle ilk çocukluk döneminde tedaviden kaçınılmalı, davranışın kendi kendine ortadan kalkması sabırla beklenmelidir.
  • Ceza vermek davranışı söndürmek için sağlıklı bir yöntem değildir. Parmağa acı biber sürmek, iğne batırmak, dayak atmak gibi cezalandırmalar çocukta anne babayı huzursuz etmek için davranışı devam ettirme çabasına sebep olabilir.
  • Bu durumla ilgili çocuğa ilgi ve sevgiyle yaklaşmak onunla bu durum hakkında hissettiklerinizi paylaşmak davranışı önleyebilir. Çocukla bu alışkanlığı ile ilgili konuşulabilir, bu davranışı ne zaman bırakacağı ile ilgili kendisinin karar alması sağlanabilir.
  • Çocuk parmak emme davranışı sergilediğinde eline oyuncak vb. verilerek ya da zevk alacağı etkinlikler yapılarak çocuğun dikkati başka yöne çekilebilir.
  • Uykuda parmak emiyorsa uyuduktan sonra parmağı ağzından çekilebilir.
  • Çocuk uyku öncesi rahatlamak için parmak emiyorsa uyku öncesi egzersiz, kitap okuma gibi rahatlatıcı etkinlikler yapılabilir.
  • Parmak emme davranışının değişmesinde davranış değiştirme de aşamalı yaklaşımdan yararlanılabilir.

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