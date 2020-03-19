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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 21:47 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 235 bini geçtiği, 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 85 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı koronavirüs

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