İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 235 bini geçtiği, 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 85 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:



Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir. pic.twitter.com/WXVgGftfxW — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 19, 2020



