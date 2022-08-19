İlişki danışmanı paylaştı: Bunları asla söylemeyin, evliliğiniz bitebilir!

Eşinizle istediğiniz şekilde iletişime geçemiyor olabilirsiniz. Birçok evli çift birbirlerini sevmelerine rağmen iletişim konusunda sıkıntılı durumlar yaşıyorlar. Yapılan yanlış hamleler evliliğin bitmesine neden olabiliyor. İlişki danışmanı Chanel Dokun evlilik hakkında ipuçlarında bulundu. Sağlıklı kurulan iletişim ile daha mutlu bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Chanel Dokun, ilişkide asla söylememeniz gerekenleri paylaştı.

BULAŞIKLARI ASLA YIKAYAMAZSIN

Chanel, "her zaman" veya "asla" gibi kelimeler kullanırsanız, eşinizin istediğinizi yapmasını asla sağlayamayacağınızı açıkladı. Kocanızın çabalarını küçümsememeniz gerekiyor. Bunun yerine, "Keşke bulaşıklara daha fazla yardım etseydin" gibi ifadeler önerdi.

TEMBELSİN

Zaman zaman eşinin eve gelip kıyafetlerini yerde bıraktığını açıkladı. Bu davranış Chanel’i delirtiyor, bu yüzden ondan durmasını isterken, bunu asla "tembellik" gibi bir karakter kusuruna atfetmedi. Chanel, "Partnerimizin karakterini anlık hataların ötesinde olumsuz olarak yargıladığımızda, aşağılama tehlikesi bölgesine gireriz" dedi.

HEPSİ SENİN SUÇUN

Chanel, işler ters gittiğinde suçlama oyununu oynamamamız konusunda bizi uyardı. Rolümüzün çok küçük olmasına rağmen, eylemlerimizin sorumluluğunu almanın önemli olduğunu açıkladı. Dedi ki: "Diğer kişinin çatışmadan tamamen sorumlu olmadığını kabul etmek istemediğimizde, uzlaşmayı durgunlaştırırız."

BELKİ DE BOŞANMALIYIZ

Uzman, evlilik zor olsa bile boşanmalıyız kelimesini asla söylememeniz gerektiğini belirtti. "'Yapıyorum' dediğimiz gün, her fırtınayı birbirimizle atlatmaya kararlıydık. Boşama' kelimesi evliliğimizin güvenli temeline bir çatlak koyar."

HİSLERİN APTALCA

Chanel, kocanızın nasıl hissettiğini göz ardı edememeniz gerektiğini belirtti. Profesyonel, empati sunmanın anahtar olduğunu ve o kişinin neye ihtiyaç duyacağını anlamak için kendi bencil tepkilerimizin ötesine bakmamız gerektiğini söyledi. Nasıl hissettiğine katılmadığınızda bile, nereden geldiğine saygı duymanın önemli olduğunu açıkladı.

DAHA FAZLA PARA KAZANIYORUM, BENİM KARİYERİM DAHA ÖNEMLİ

Son olarak, güçlü ve sağlıklı bir evlilik istiyorsanız, yüzüne para sürmek asla iyi bir fikir değildir. Chanel, bir haneye katkıda bulunmanın birçok yolu olduğunu açıkladı. Profesyonel, "Yaşam tarzımıza yaptığımız katkıların her ikisini de onurlandırıyoruz ve her birinin parasal getirisine bakılmaksızın bireysel hırslarımıza ortak bir yatırım yapıyoruz. Bu şekilde, düşmanlar veya rakiplerden ziyade yaşam hedeflerimize ulaşmada birbirimize karşı varız."



