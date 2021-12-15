İlk SMS, NFT olarak satışa çıkacak!

İlk SMS ne zaman atıldı hiç merak ettiniz mi? Bu soruya cevabınınz "evet" ise hemen merakınızı giderelim. İlk SMS, bundan yıllar yıllar önce, takvimler 3 Aralık 1992'yi gösterdiğinde atılmıştı. Kısa mesaj, "Mutlu Noeller" olarak gönderilmişti. Şimdi ise dünyanın ilk kısa mesajının NFT'sinin açık artırmaya çıkarılmasına karar verildi.

DÜNYANIN İLK SMS'İ NFT OLARAK SATILACAK

Dünyada atılan ilk SMS'in NFT'si, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırma ile satılacak. Bir kripto para birimi olan Ethereum ile ödeme yapabilecek olan alıcı, dünyanın ilk SMS'ini ileten orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı ve benzersiz bir kopyasının sahibi olacak.

NFT'NİN GELİRİ UNHCR'YE AKTARILACAK

Açık artırma 21 Aralık 2021'de gerçekleşecek. Vodafone, satıştan elde edilen geliri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) bağışlayacak.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

