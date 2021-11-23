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İlk vaka 17 Ekim'de ortaya çıkmıştı! Çin duyurdu: Salgın son aşamaya geldi

23.11.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve 20 bölgeye yayılan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son aşamaya gelindiği bildirildi.

İlk vaka 17 Ekim'de ortaya çıkmıştı! Çin duyurdu: Salgın son aşamaya geldi

Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Fıng, düzenlediği basın toplantısında, salgının etkilediği bölgelerden 8'inde 14 gündür yeni vakaya rastlanmadığı, çok sayıda bölgenin, virüsü kuluçka dönemi içinde kontrol etmeyi başardığını belirtti.

"SALGIN SON AŞAMAYA GELDİ"

Yurt içi kaynaklı vakaların başlangıç noktası olduğu tahmin edilen İç Moğolistan Özerk Bölgesinin Ecin Sancağı, Heilongciang eyaletinin Heihı ve Liaoning eyaletinin Dalian kentlerindeki durumun dikkatli ve etkili şekilde kontrol altına alındığını vurgulayan Mi, salgının son aşamaya geldiğini ifade etti.

Mi, alınan tedbirlerin üretimi ve insanların geçimini etkilemesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "Salgını izole etme politikasını sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz. Liman bölgelerinde virüsü kontrol etme kapasitesi daha da güçlendirilmeli." dedi.

Komisyona bağlı Hastalık Önleme ve Kontrol Bürosu Yardımcı Direktörü Vu Liangyou da Dalian'daki salgının normale dönüş işareti verdiğini ancak bazı bölgelerin hala topluluk içi yayılma risk barındırdığı, yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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"YEREL OTORİTELER VİRÜSE KARŞI TEYAKKUZDA OLMALI"

İlk vakanın 4 Kasım'da soğutucu depo görevlisi bir kişide ortaya çıkmasının ardından Dalian kentinde 300 vakaya rastlandığını hatırlatan Vu, "Gevşememeliyiz, yerel otoriteler virüse karşı teyakkuzda olmalı." ifadelerini kullandı.

YEREL VAKALAR 5 GÜNDÜR TEK HANELİ RAKAMLARDA

Çin'de önceki gün 4, dün ise 7 yerel kaynaklı vakaya rastlandı.

20 Kasım'da Liaoning eyaletinin Dalian kentinde 3, Yunan eyaletinin Dıhong Dai ve Cingpo Özerk İli'nde 1 vakaya, 21 Kasım'da ise Dalian'da 5 ve Dıhong Dai ve Cingpo'da 2 vakaya rastlandı.

2 Kasım'da 93'a kadar çıkan yerel vaka sayısı, alınan sıkı tedbirlerle son 5 günde tek haneli rakamlara geriledi.

Komisyon, 20 Kasım'da 8, 19 Kasım'da 6 ve 18 Kasım'da 8 yerel vakaya rastlandığını bildirmişti.

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20 BÖLGEYE YAYILMIŞTI

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar 20 bölgeye yayılmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 505 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1051 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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