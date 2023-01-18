İlkokulda dehşete düşüren görüntüler! Saniye saniye kaydedildi

Akıllara durgunluk veren görüntüler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda kaydedildi. İlkokulda çocuklardan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten aşağı sarktı. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, izleyenleri bile dehşete düşürdü.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler mi olduğu belirlenemedi.

Çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda, görüntüleri kaydeden kişinin "Bu çocuğun orada ne işi var?" dediği de duyuldu. (İHA)



