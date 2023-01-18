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İlkokulda dehşete düşüren görüntüler! Saniye saniye kaydedildi

18.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Söz konusu görüntülerde bir çocuğun okulun çatısına çıktığı görüldü. Metrelerce yükseklikten aşağıya sarkan çocuğun ve okulun avlusunda bekleyen çocukların okulun öğrencisi olup olmadığı belirlenemedi. Çocukların adeta ölümle burun buruna geldiği o anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren görüntüler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda kaydedildi. İlkokulda çocuklardan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten aşağı sarktı. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, izleyenleri bile dehşete düşürdü.

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ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler mi olduğu belirlenemedi.

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Çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda, görüntüleri kaydeden kişinin "Bu çocuğun orada ne işi var?" dediği de duyuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe ilkokul okul

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