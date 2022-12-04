İmamoğlu adaylığa açık kapı bıraktı! İzleyicinin 'Cumhurbaşkanı' sorusuna çok konuşulacak yanıt

Ziyaret ettiği kitap fuarında vatandaş tarafından yöneltilen soruya İmamoğlu'nun verdiği yanıt, 6'lı masanın adayıyla ilgili tartışmalara yön verecek nitelikte. Son zamanlarda Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı öne sürülen gerginlikle gündeme gelen İmamoğlu'nun dünkü programda Kaftancıoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekti. İmamoğlu bugün fuar ziyareti kapsamında söyleşide konuşurken izleyicilerden birinin "Cumhurbaşkanı olacak mısınız" şeklindeki sorusuna ise "Allah bilir" diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında standları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

CUMHURBAŞKANI SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Söyleşide konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "AIlah bilir" karşılığını verdi.

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi.

"ODA BAŞKANI TAKSİ ESNAFININ DEĞİL, PLAKALARIN ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR"

İmamoğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taksi ihtiyacı konusunda kararlı olduklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bizim ısrarımız karşısında doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasa çıkmasında konusunda son UKOME toplantısında olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyaç vardır. İBB olarak ve başkanı olarak şunu söyleyeyim; İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı, taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden, hala bu işte direnç ortaya koymaktadır."

Fuarda, Dilek İmamoğlu İBB yayınlarının bulunduğu standı ziyaret ederek, kitap imzaladı.