HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu adaylığa açık kapı bıraktı! İzleyicinin 'Cumhurbaşkanı' sorusuna çok konuşulacak yanıt

İmamoğlu adaylığa açık kapı bıraktı! İzleyicinin 'Cumhurbaşkanı' sorusuna çok konuşulacak yanıt

04.12.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir işaret ettiği 3 Aralık konuşmasında ekonomiye dair programını açıklarken güçlü bir şekilde "iktidar" mesajı verdi. Bu çıkış, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adı gündeme gelmeye devam ediyor. Üstelik İmamoğlu, cumhurbaşkanlığıyla ilgili kendisine yöneltilen son soruya verdiği yanıtla dikkatleri yeniden üstüne topladı.

İmamoğlu adaylığa açık kapı bıraktı! İzleyicinin 'Cumhurbaşkanı' sorusuna çok konuşulacak yanıt

Ziyaret ettiği kitap fuarında vatandaş tarafından yöneltilen soruya İmamoğlu'nun verdiği yanıt, 6'lı masanın adayıyla ilgili tartışmalara yön verecek nitelikte. Son zamanlarda Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı öne sürülen gerginlikle gündeme gelen İmamoğlu'nun dünkü programda Kaftancıoğlu ile tokalaşmaması dikkat çekti. İmamoğlu bugün fuar ziyareti kapsamında söyleşide konuşurken izleyicilerden birinin "Cumhurbaşkanı olacak mısınız" şeklindeki sorusuna ise "Allah bilir" diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto2

EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında standları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto3

CUMHURBAŞKANI SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Söyleşide konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "AIlah bilir" karşılığını verdi.

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto4

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi.

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto5

"ODA BAŞKANI TAKSİ ESNAFININ DEĞİL, PLAKALARIN ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR"

İmamoğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taksi ihtiyacı konusunda kararlı olduklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto6

"Bizim ısrarımız karşısında doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasa çıkmasında konusunda son UKOME toplantısında olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyaç vardır. İBB olarak ve başkanı olarak şunu söyleyeyim; İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı, taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden, hala bu işte direnç ortaya koymaktadır."

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto7

Fuarda, Dilek İmamoğlu İBB yayınlarının bulunduğu standı ziyaret ederek, kitap imzaladı.

imamoglu-istanbul-kitap-fuarini-ziyaret-etti_4340_dhaphoto8

İlginizi Çekebilir

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

 Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı!

Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı!

 CHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

CHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

 Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'Milletin karnı tok'

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'Milletin karnı tok'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili ismin yeğenine kritik görev!AK Partili ismin yeğenine kritik görev!
Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktıÇırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı
İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladıİmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!

Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Patlamaya hazır bombalarla yakalandılar

Patlamaya hazır bombalarla yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.