İmamoğlu kameralar karşısında Kılıçdaroğlu ile konuştu: Sizden habersiz Tunceli'ye geldim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de temaslarda bulundu. İmamoğlu, temasları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. İki ismin telefondaki görüşmesi kameralar tarafından kaydedildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, ilk olarak Hozat ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı'nı ziyaret etti. Burayla ilgili ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik'ten bilgi alan İmamoğlu, ardından Ovacık ilçesine geçerek Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi Zeynel Batar ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kentteki temasları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu o anlarda, "Genel başkanım, cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla." ifadelerini kullanarak Tunceli'de yapacağı ziyaretler için Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

O ANLARI ANLATTI

Telefon görüşmesi sonrası konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Nazimiye benim genel başkanımın memleketi. Sayın genel başkanımıza birçok defa beraber gelelim beraber açılış yapalım diye konuştuk ama bir türlü tasarlayamadık. Ben açıkçası bu fırsatı bulunca en azından yerinde göreyim dedim. Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'vallahi sizden habersiz Tunceli’ye geldim, bilginiz olsun' dedim. Ben sizin selamınızı ilettim onun da size çok selamı var."