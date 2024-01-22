İmamoğlu, montajlı videosuna sert tepki gösterdi: Allah akıl versin diyorum

Yerel seçimin yaklaşmasıyla beraber adayların propaganda süreci de başladı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı gerçek olmayan videolar ise kullanıcıları şaşırttı.

DİKKAT ÇEKEN DAVET

Bunun son örneği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başına geldi. Yapay zekayla sesi değiştirilen İmamoğlu'na kullanmadığı kelimeleri kendi söylemiş gibi reklam filmi yayınladılar. İmamoğlu bu videoya tepkisini ise şu ifadelerle gösterdi;

"Olmayan bir kaza anını veya bozulmuş bir otobüs anının kayda almanın ya da konuştuğum kelimeleri yapay zekayla çevirerek yayın yaparak, insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Olmayan böyle tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, siyasi partilere ben Allah akıl versin diyorum. Akla bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da enstitü İSMEK'e davet ediyorum"

NE OLMUŞTU?

Seçim kampanyası temalı klipte metro yapım süreçleriyle ilgili ifadeler yer alıyordu. Montajlı klipte şu ifadeler İmamoğlu söylemiş gibi gösterilip dinletildi;

"Vatandaşlarımız okuluna, evine, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı. Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimini devam ettirdik. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk."







