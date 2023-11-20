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  4. İmamoğlu'na rakip olmaya hazırlanıyor: Çalışmalara başladı! Suat Sarı aday adaylığını duyurdu, gözler Akşener'e çevrildi

İmamoğlu'na rakip olmaya hazırlanıyor: Çalışmalara başladı! Suat Sarı aday adaylığını duyurdu, gözler Akşener'e çevrildi

20.11.2023 09:37 | Son Güncelleme:
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Ankara kulislerini günlerdir hareketlendiren adaylık iddiası İYİ Partili isim tarafından bizzat doğrulandı! Partinin Grup Sözcüsü Suat Sarı, yerel seçimlerde İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Gözler İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gelecek açıklamada...

İmamoğlu'na rakip olmaya hazırlanıyor: Çalışmalara başladı! Suat Sarı aday adaylığını duyurdu, gözler Akşener'e çevrildi

İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı hala gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Meral Akşener İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıklamıştı. Gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrilirken İstanbul'dan sürpriz bir aday adaylığı açıklaması geldi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde adı İBB'ye aday adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen Suat Sarı, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı. İşte Sarı'nın açıklaması:

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'LİYAKAT' VURGUSU

"Değerli İstanbullular, genç yaşta ‘Yönetici Bürokrat’ olarak görev yaptığım İBB’de edindiğim deneyimim, ‘Trafik ve Ulaşım’ alanındaki 35 yıllık birikimim ve ‘İBB Meclis Üyeliği’ tecrübemle; İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum.

Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir.

Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Bu iddia ile; İstanbul’un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik alanında uzman, geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık.

İstanbul’umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir.

Sevgi ve saygılarımla.."

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İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü Suat Sarı

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Yerel seçim İYİ Parti ibb
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