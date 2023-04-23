İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Togg' çıkışı! Yerli otomobili kullanacak mı? "İstanbul sokaklarında onların 100 katı hava attırırım"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Togg için talepte bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirtirken "100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. İstanbul'da makam araçları vesairelerde Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım" dedi.

"KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN'A ARABA YOLLAMAKTANSA BİZLERİN İHTİYAÇLARINI SAĞLASINLAR"

İmamoğlu, ShiftDelete'ın YouTube kanalına konuk olarak soruları yanıtlandırdı. Togg'a binip binmeyeceğinin sorulması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Niye binmesin? Ben Togg'dan araba talebinde bulundum hem şahsen hem kurumsal olarak. 'İlk alımlardan şu kadar adet almalıyız' diye yazı da yazdım. Henüz cevap verilmedi bize. Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa, tabii ki onlar da kardeş ülkelerimiz ama, bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar.

100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. İstanbul'da makam araçları vesairelerde Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım. Yazımız, talebimiz onlarda var. Henüz bize bir şey ulaşmadı. İstanbul'un reklamının önüne ne bir bakanın sürdüğü araba ne belediye... Hepsinin yüz katı hava attırırım o arabaya ben İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen."

