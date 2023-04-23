HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Togg' çıkışı! Yerli otomobili kullanacak mı? "İstanbul sokaklarında onların 100 katı hava attırırım"

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Togg' çıkışı! Yerli otomobili kullanacak mı? "İstanbul sokaklarında onların 100 katı hava attırırım"

23.04.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil satışa çıkarılmasıyla birlikte Kabine üyelerinin yanı sıra başka ülkelerin liderleri Togg otomobillerini almaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Togg'a biner misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Togg için bulunduğu talebe yanıt alamadığını belirten İmamoğlu, "Bakanların hepsinin yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen" dedi.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Togg' çıkışı! Yerli otomobili kullanacak mı? "İstanbul sokaklarında onların 100 katı hava attırırım"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Togg için talepte bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirtirken "100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. İstanbul'da makam araçları vesairelerde Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım" dedi.

a

"KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN'A ARABA YOLLAMAKTANSA BİZLERİN İHTİYAÇLARINI SAĞLASINLAR"

İmamoğlu, ShiftDelete'ın YouTube kanalına konuk olarak soruları yanıtlandırdı. Togg'a binip binmeyeceğinin sorulması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Niye binmesin? Ben Togg'dan araba talebinde bulundum hem şahsen hem kurumsal olarak. 'İlk alımlardan şu kadar adet almalıyız' diye yazı da yazdım. Henüz cevap verilmedi bize. Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa, tabii ki onlar da kardeş ülkelerimiz ama, bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar.

thumbs_b_c_d749c46c21ba2e4117117b921e34b846

100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. İstanbul'da makam araçları vesairelerde Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım. Yazımız, talebimiz onlarda var. Henüz bize bir şey ulaşmadı. İstanbul'un reklamının önüne ne bir bakanın sürdüğü araba ne belediye... Hepsinin yüz katı hava attırırım o arabaya ben İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış!Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış!
Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?
Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu togg

En Çok Okunan Haberler

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

ABD, o ülkedeki elçiliğini kapatıp tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

ABD, o ülkedeki elçiliğini kapatıp tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.