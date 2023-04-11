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İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: İkinci demokrasi tokadı da yemek istiyorlar, zamanı da geliyor

11.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale'de vatandaşlarla buluştu. "Bu arkadaşlar illa ikinci demokrasi tokadı da yemek istiyor, zamanı da geliyor" diyen İmamoğlu, "Bir anda nasıl fakirleştik. TL'miz bir anda pul oldu. Bunun sebebi bugünün iktidarı" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: İkinci demokrasi tokadı da yemek istiyorlar, zamanı da geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, il ziyaretlerine devam ediyor. Dün, Amasya ve Tokat'ı ziyaret eden İmamoğlu, Çanakkale Bayramiç'de vatandaşlarla buluştu. Yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, "Bu arkadaşlar illa ikinci demokrasi tokadı da yemek istiyor, zamanı da geliyor" dedi.

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İmamoğlu'nun açıklamasında satır başları:

"MEMLEKETİN HER KÖŞESİNİ SEVİYORUZ"

"Umuyorum güzel bir gün olacak. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olacağız, size selamını getirdim. Sayın Mansur Yavaş Başkanımın da selamını getirdim. Bayramiç'i seviyoruz. Memleketin her köşesini seviyoruz. Kaz Dağları'na gözümüz gibi bakmalıyız. Allah'ın bir lutfudur Kaz Dağları. Memleketin her köşesi için akılcı bir yol belirlemezsek talan edilir.

"İKİNCİ DEMOKRASİ TOKADI DA YEMEK İSTİYORLAR"

Biz belediye başkanı olup da muhalefet partisinden belediye başkanı olup da nasıl ayrımcılık, nasıl işiniz engellenirin çok trajik hallerini yaşadık. Bunların hepsini sona erdireceğiz. Bugünün iktidarı benin partimden değilsen sen yoksun diyor, sen yoksunun ötesinde düşmanca tavırları da görüyoruz. Bu arkadaşlar illa ikinci demokrasi tokadı da yemek istiyor, zamanı da geliyor. Bazı engellenen hizmetleri düşünüyorum, katlardı hizmetleri... İnancımız gereği biz insanı yaratandan dolayı severiz. Söze gelince mangalda kül bırakmıyoruz, uygulamaya gelince boş. Bu memlekete ahlakı, erdemi getireceğiz.

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"İNANIN BUNU BAŞARACAĞIZ"

Bu memleketin 14 Mayıs'tan itibaren çocukları ve gençleri eşit olacak. Gençlere soruyoruz İstanbul'da; bir tanıdığınız olmazsa işe girebilir misiniz diye soruyoruz. Yüzde 86'sı hayır diyor. İnsanın vicdanını sızlatır bu. Bu memleketin her evladını, her gencini eşitleyeceğiz. Öyle yapınca gençler bu memleketi bırakıp gitmez. İnanın bunu başaracağız.

Biz kreşle uğraşınca bizimle dalga geçtiler. Kreş hedefimizi tamamlayacağız. Türkiye'nin her yerine kreş açma hedefini gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımızın hayata 1-0 yenik başlamaması. Kadınların çalışmadığı bir memleketin kalkınması mümkün değil. Köye hizmet götüreceğiz. Eğitiminde, sağlığında, sosyal yaşamında eksik olmayacak. Bizim bu anlamda eksiğimiz çok büyük.

"BUNUN SEBEBİ BUGÜNÜN İKTİDARI"

Önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçime az bir süre kala bazı sorumluluklarımızı konuşmak istiyorum. Bu seçim önümüzdeki 100 yılın seçimi. Ben fiyatları görünce şaşıyorum. Bir anda nasıl fakirleştik. TL'miz bir anda pul oldu. Bunun sebebi bugünün iktidarı. 21 yıl bizi bugüne getiren akla bir gün dahi tahammül edemeyiz."


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Ekrem İmamoğlu seçim

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