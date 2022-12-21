İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt! "Oyuna girebilirim" sözlerine açıklık getirdi: Adaylık konusunda dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Son günlerde Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ikilisinin adımları ve söylemleri dikkatle takip ediliyor. İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası kararının ardından Akşener'in İmamoğlu'na yakın desteği tartışmaları beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun dün İmamoğlu'nu TBMM'deki grup toplantısına davet etmesi de merak uyandırmıştı. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" sözleri damga vurdu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: OĞLUNA SAHİP ÇIK!

Kılıçdaroğlu'nun bu benzetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bugün açıklama geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat dün çıkmış, 'Biz baba-oğul gibiyiz' diyor. Bay Kemal oğluna sahip çık! 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım." ifadelerini kullandı.

"BİR TEK BABAM KISKANIR SANIYORDUM, CUMHURBAŞKANINDA DA KISKANÇLIK DUYGUSU YÜKSEKMİŞ"

İmamoğlu bugün Haliç Tersanesi’nde deniz taksilerinin suya indirildiği törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren İmamoğlu şunları söyledi:

“Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlara sahibiz. Hem CHP ailesi olarak genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın baba-oğul ilişkisi olarak tariflemesi benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu sayın cumhurbaşkanında yüksek.”

"OYUNA GİREBİLİRİM" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun bir diğer dikkat çeken açıklaması ise adaylık hakkında oldu. Hakkında verilen mahkeme kararı başlangıçta İmamoğlu'nun adaylık olasılığını güçlendirebileceği yorumlarına yol açmış, İmamoğlu Erdoğan'a kendini rakip olarak görüp görmediği konusunda şunları söylemişti:

"Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday, o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları bugün ise pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var."

"TAKIM OYUNCUSUYUM"

İmamoğlu bugün gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamayla açıklamasıyla ise adaylık tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı:

"Takım oyunundan, oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Takım oyununu unuttu bu millet çünkü tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Ben takım oyuncusuyum ve oyunu oynayacak kişilerden birisiyim."

ADAYLIK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

İBB Başkanı sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır."

BAKAN SOYLU'YA: ÇAY İÇECEK KAHVEHANE BULAMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine de tepki gösteren İmamoğlu, "Yahu gidip çay içecek kahvehane bulamayacak İçişleri Bakanı. Ne Gaziosmanpaşa'da bulabilecek ne de Of'ta bulabilecek" ifadelerini kullandı.

