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İmamoğlu'ndan gündem olan görüntülerle ilgili açıklama! 'Görünce bu nedir dedim'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.03.2024 21:46
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntüleri ile ilgili olarak "Her seçim öncesi bir kumpas, bir iftira. 2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim" dedim.

İmamoğlu'ndan gündem olan görüntülerle ilgili açıklama! 'Görünce bu nedir dedim'

CHP'nin İstanbul adayı, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

"Her seçim öncesi bir kumpas, bir iftira. 2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim. Günün sonunda bir baktım, 'Kurultayda birilerine verilecek paraların görüntüsü' şu, bu vs. Ramazan'ın ilk gününe 2019'undaki gibi seçimin iptal edilişi gibi hiç yakışmayan bir iş. 4,5 yıl önceki görüntüden malzeme çıkartma çabası. Televizyonda konuşan gazeteciler 'çok yeni görüntü' dedi. Orada il yöneticisi var, onların beyanı var, il başkanlığının açıklaması var. O dönemin il başkan yardımcısı var. İl başkanının basın danışmanı var. Günün sonunda açıklamaları il başkanlığı yaptı. Beni ilgilendiren t arafı şu, bir binanın alınması meselesi yüzünden işi Ekrem İmamoğlu'na götürmek. İşi İBB'ye götürmek.

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"İMAMOĞLU VE İBB İLE İLGİSİ YOK"

Bir konu vardır, sorarsınız. Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usül açısından hatalı, eksik. Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez. Bir leke atıyorlar. Bizim hakkımızda dava açıldı, bekliyor duruyoruz. İstinafta yatıyor, bakalım hayırlısı.

"TAMAMEN UYDURMA"

100 bin konut vaadimiz yok. 100 bin konut tamamen uydurma. 100 bin konut meselesi Meclis'te yaptığım konuşmadan alıntılandı. Bir seferberlik duygusu içerisinde, çok hızlıca, konuşmada sayın Kurum'a bakanlık ziyaretinden bahsediyorum. 100 bin konutun İstanbul'da güçlendirilmesini sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu aldılar 100 bin konut, 100 bin konut. Bizim 10 bin konut vaadimiz var. Söylediğimiz her işi ya başardık ya devam ediyoruz. İstanbul'da derdi olmayan 'şu kadar konut yaptık' der ama hayatta öyle bir başarısı yoktur. 650 bin konut vaat etti değil mi aday? Bir yayında gördüm, Esenler Belediye Başkanı 'niye garipsiyorlar ki, yapılır' dedi. 650 bin yapılır dedi. TOKİ'nin ne kadar iş yaptığını biliyor musunuz İstanbul'da. 2002-2023'de tamamlanan 61 bin konut. 5 yılda TOKİ'nin İstanbul'da yaptığı konut sayısı 8 bin 500. 5 yıldaki yıllık performansı 2800. İlçe belediyeleri onlarda, iktidar onlarda. Yıllık performansı bu. 650 bin konut dediğiniz şey Türkiye'nin hane konut ortalaması 3 küsür kişi. Çarptığınızda 2 milyonun üzerinde insan. 2 milyonun üzerinde insan İstanbul'a gelecek, yaşayacak ya da artacak. Gerçekten uydurma, tamamen insanların algısına oynayan bir düzen diyorum. 650 bin konutun sınıfı önemli. Güçlendirecek misiniz, yıkıp yapacak mısınız, rezerv alanlarına konut mu yapacaksınız?"

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