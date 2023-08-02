İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi! Eski genel başkanlarla görüşmesi hakkında yorumu dikkat çekti

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP'li ve SHP'li eski genel başkanlarla ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"ALACAĞIMIZ KARARLARA BÜYÜK KATKILAR SUNACAK"

İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz.

"DEĞİŞİM KONUSUNDA HER FİKİR GÜNDEMİMİZDE"

Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir."