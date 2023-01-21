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  4. İmamoğlu'ndan İsveç'teki eyleme sert tepki! 'Akıl dışı'

İmamoğlu'ndan İsveç'teki eyleme sert tepki! 'Akıl dışı'

21.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem akıl dışıdır. Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir" dedi.

İmamoğlu'ndan İsveç'teki eyleme sert tepki! 'Akıl dışı'

İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesiyle ilgili Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bugün İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem akıl dışıdır." dedi.

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İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye’ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir.

"AKIL DIŞIDIR"

Öte yandan bugün İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir."

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Ekrem İmamoğlu İsveç

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