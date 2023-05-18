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İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı! "İktidar kendini paralıyordu, şimdi bahsetmiyor" dedi ve ekledi: Seçimden sonra...

18.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. İttifak olarak vatandaşı hiç aldatmadıklarının altını çizen İmamoğlu, "İktidar kendini paralıyordu değil mi geçen sene, ‘Kanal İstanbul’ yapacağız’ diye. Şimdi niye demiyor?" diye sordu. Söz konusu projenin yanlış olduğunu belirten İmamoğlu, "Orada birkaç avuç insan, yatırımcı kazanacak. İşine gelmiyor şimdi. İşte bunun adı aldatma" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Habitat Şişli’de ders çalışan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle kahve içip sohbet eden İmamoğlu, seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin çoğunun geçtiğimiz seçimlerde oy kullandığını öğrenen İmamoğlu, “Bu sistem değişirse, sizin 20-25 senenizle ilgili bir karar vereceksiniz. Mesele; milletimizin inancı, milletimizin milli duyguları değil. O sıkışıldığında kullanılan bir saha” dedi. Gençleri firesiz oy kullanmaya davet eden İmamoğlu, “Tabii ki biz kendimize oy istiyoruz. O ayrı, ama önce firesiz oy kullan. Bunu istiyoruz” diye konuştu.

"SİZİ HİÇ ALDATMADIK"

Millet İttifakı’nın doğruları yapmaya gayret ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Sizi aldatmadık, aldatmıyoruz. Kimse diyemez ki, ‘İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi şunu demişti, tam tersini yaptı.’ Yapamadığımız olabilir, eksiğimiz olabilir, henüz başaramadığımız işler olabilir. Ama hiç aldatmadık." dedi.

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"ŞİMDİ NİYE 'KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ' DEMİYORLAR..."

Mevcut iktidarı eleştiren İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Mesela bugünkü yönetim, seçim zamanı başladı başlayalı, deprem oldu oldu olalı, niye hiç ‘Kanal İstanbul’ demiyor? Kendini paralıyordu değil mi geçen sene, ‘Kanal İstanbul’ yapacağız’ diye. Şimdi niye demiyor? Çünkü yanlış. Çünkü israf. Çünkü millet kazanmıyor. Orada birkaç avuç insan, yatırımcı kazanacak. İşine gelmiyor şimdi. İşte bunun adı aldatma. Seçimden sonra Kanal İstanbul'u yapmak için kendini paralayacak iktidar olursa. Ben onun için diyorum ki; Türkiye'yi korumak için, İstanbul'u korumak için, doğayı korumak için, yaşamı korumak için, bireysel çıkarları değil, toplumsal çıkarları önde tutmak için bu iktidarın gitmesi lazım. Ondan sonrası kolay”

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DİKKAT ÇEKEN SİNAN OĞAN YORUMU

İlk turda yüzde 5.17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın aslında aynı şeyleri söylediğini belirtti.

İmamoğlu, “Burada yani en kritik salt şey, gençler. Yani yeni seçmenlerin kararı. ‘Ulaşamadığımız bir yer var mı, eksik söylediğimiz ya da eksik bıraktığımız bir yer var mı’ diye merak ediyorum. Sandık yönüne ayrıca çalışıyoruz. Niye? Çünkü istediğimiz oyu alamadık. Açık. Ama ilk turda kazanan var mı? Yok. Aslında ikinci turda maç 0-0 başlıyor. Şimdi yeni bir maça başlıyoruz. Hatta şöyle bakabiliriz. Bugünkü iktidarı istemeyen yüzde 50,5 var ilk seçimde. Ya da yüzde 51 var bence.Peki muhalefetin bütününde kim var? Kılıçdaroğlu var, Sinan Oğan var. Nelerde farklı konuşuyorlar? Aslında farklı konuştukları bir şey yok. Mülteci konusunda aynı şeyleri söylüyorlar. Milliyetçilik konusunda aynı şeyleri söylüyorlar. Ya da bakmayın iktidar işte diyor ki, ‘Sen vatan haini, sen vatansever, sen inançlı, sen inançsız…’ Şimdi burada kim kime, ‘inançlı, inançsız’ diyebilir ki? İnanç, Allah'la kul arasında. Kim karışabilir bunu? Milliyetçilik… Kim daha vatansever değil? Hepimiz vatanseveriz. Yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Bayraklarımızı elimize alacağız. Veya kimin Atatürk'le sorunu var, kimin yok? ‘Efendim PKK'yla ilişkili…’ Kim PKK'yla ilişkili? PKK terör örgütü. FETÖ terör örgütü. Yıllardır biz söylüyoruz bunu. Birileri söylemezken söylüyoruz biz bunu.” diye konuştu.

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