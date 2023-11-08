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Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'edit' paylaşımı: Bana trollerin var diyorlar

08.11.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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CHP'de 38. Olağan Kurultay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ikinci tur öncesinde yarıştan çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar hakkında Kılıçdaroğlu, bir tweet'in çok ağrırına gittiği ifade etmiş ve seçimden bu yüzden çekilmediğini açıklamıştı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım...

13 yıldır CHP'nin genel başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrasında rakibi Özgür Özel'e seçimi kaybederek görevini Özel'e devretti. Kurultayda ilk turda salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci tur seçimleri başlayana dek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden çekileceği Özgür Özel'in genel başkan olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialara ilişkin ilk yanıtı bugün geldi.

Kılıçdaroğlu ilk tur sonrasında çekilme kararı aldığını fakat bir twitter kullanıcısının attığı tweet'in çok ağırına gittiğini ifade etmiş ve kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

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Ayrıca depremzede bir muhtarın da 'ben hakkımı helal etmem' demesinin Kılıçdaroğlu'na ikinci turdan çekilmeme kararını aldırdığı ifade edildi.

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"SANKİ BUNU BİR TALİMATLA YERİNE GETİRİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi." dedi.

Bahsi geçen twitter hesabının yaptığı paylaşım sonrasında Kılıçdaroğlu, "Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu." diye konuşmuştu.

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"BENİM TROLÜM BÖYLE"

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından 'Bu ne tatlı edit böyle' paylaşımı yapan İmamoğlu kısa sürede gündem oldu. Minik bir hayranı Ekrem İmamoğlu'na, "Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben sizin editinizi yaptım da onu da göstermek istiyorum. Ama yayınlamadım." dedi.

İmamoğlu ise sahneye çağrıdığı küçük kızı göstererek, "Benim böyle editlerimi yapıyorlar. Sonra da bana trollerin var. Benim trolüm böyle, anlamıyorum ben trolden" ifadelerini kullandı.


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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

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