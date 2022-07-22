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  4. İmamoğlu'nun Fethiye tatili sonrası tartışmalara Kılıçdaroğlu da dahil oldu! 'İhtiyacı olabilir...'

İmamoğlu'nun Fethiye tatili sonrası tartışmalara Kılıçdaroğlu da dahil oldu! 'İhtiyacı olabilir...'

22.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sel olayında Fethiye'de olması çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran dönüşünde bu konuyu eleştirerek 'Sen bu şehrin belediye başkanıysan nerede olursan ol oraya gelmek zorundasın' demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tatil konusu hakkında ilk kez açıklama geldi.

İmamoğlu'nun Fethiye tatili sonrası tartışmalara Kılıçdaroğlu da dahil oldu! 'İhtiyacı olabilir...'

Kurban Bayramı sırasında ailesiyle birlikte tatilde olan Ekrem İmamoğlu; Esenyurt'taki sel sonrası uzaktan bağlantıyla ekibini organize ettiğini belirtmişti. Konuyla ilgili bir tweet atan İmamoğlu İstanbul'a geldikten sonra da basın toplantısı düzenleyip 'Tek adamlığa hayatım boyunca karşı olacağım. Benim ekibim orada ben de konferans sistemiyle ekibimle iletişimde kaldım' demişti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU YORUMU: 'TATİL İHTİYACI OLABİLİR'

İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği o sözler

'Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Afet olduğunda onların kadroları var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” Sunumunda konuştu

Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor.' (CNN TÜRK)

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