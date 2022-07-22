İmamoğlu'nun Fethiye tatili sonrası tartışmalara Kılıçdaroğlu da dahil oldu! 'İhtiyacı olabilir...'

Kurban Bayramı sırasında ailesiyle birlikte tatilde olan Ekrem İmamoğlu; Esenyurt'taki sel sonrası uzaktan bağlantıyla ekibini organize ettiğini belirtmişti. Konuyla ilgili bir tweet atan İmamoğlu İstanbul'a geldikten sonra da basın toplantısı düzenleyip 'Tek adamlığa hayatım boyunca karşı olacağım. Benim ekibim orada ben de konferans sistemiyle ekibimle iletişimde kaldım' demişti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU YORUMU: 'TATİL İHTİYACI OLABİLİR'

İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği o sözler

'Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Afet olduğunda onların kadroları var.

Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor.' (CNN TÜRK)



