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İmamoğlu'nun ziyareti sırasında HDP tartışması! Vatandaşla diyaloğu gündem oldu: "Partiden sopayla kovalarım"

21.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da esnaf ziyareti yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşlar arasında geçen HDP diyaloğu gündem yarattı. HDP ve Yeşil Sol Parti’nin "Altılı Masa’da olduğu" iddialarına yanıt veren İmamoğlu, “Sizin onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı” diyen vatandaşa “Bizde yok. Kendi başına girdi. Bizim beş ortağımız var” yanıtını verdi. Başka bir vatandaşın "başörtülü olduğum için sandık görevlisi yapılmadım" iddiasına yanıt veren İmamoğlu, "Doğruysa partiden sopayla kovalarım" dedi.

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında HDP tartışması! Vatandaşla diyaloğu gündem oldu: "Partiden sopayla kovalarım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da semt pazarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı yurttaşlarla sohbeti sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu, YouTube hesabından söz konusu sohbeti "Milletimiz iftiraya yalana kötülüğe fırsat vermeyecek" başlığıyla paylaştı.

HDP DİYALOĞU DAMGA VURDU

Ziyaret sırasında bazı yurttaşlar, Altılı Masa’da HDP ve Yeşil Sol Parti’nin de olduğunu iddia etti.

Yeşil Sol Parti'nin kendi listesiyle seçime girdiğini belirten İmamoğlu, "Bizim 5 tane ortağımız var. İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "İÇİMİ YAKIYOR"

Vatandaşlarla sohbetine devam eden İmamoğlu, "Bu memlekette en büyük sorun ne biliyor musun? Oy için birine terörist diyen, oyu alıyorsa iyi, öbürü terörist! İçimi yakıyor" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, "Bizim derdimiz ne biliyor musun? Senin oğlun iyi eğitim alıyor mu, almıyor mu? Bizim derdimiz senin çocuğun okula rahat gidiyor mu, gitmiyor mu? Beslenme çantası doluyor mu, dolmuyor mu?" dedi. Yurttaşa ise "Dolmuyor" yanıtını verdi.

Bir diğer yurttaş ise İmamoğlu'na "Pazardan gelip bir şey almadan döndüğümüzü biliyoruz" ifadesini kullandı.

"SENİN GELİRİNİN ARTTIĞININ 5 KATI KİRA ARTTI"

İktidara tepki gösteren İmamoğlu, "Ülkenin ekonomisini çöz. Kira kaç lira oldu?" dedi. Yurttaşların "12 bin lira oldu" demesi üzerine İmamoğlu, "Sen nasıl vereceksin. Veremezsin. Senin gelirinin arttığının 5 katı kira arttı" diye konuştu.

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"DOĞRUYSA, SOPAYLA PARTİDEN KOVACAĞIM"

İmamoğlu bir vatandaşla HDP hakkında tartışırken başka bir vatandaş başörtülü olduğu için sandık görevlisi yapılmadığı iddiasında bulundu. Bu iddianın üzerine İmamoğlu, “Eğer böyle bir durum varsa seni başörtülü olduğun için sandık görevlisi yapmayanı partiden sopayla kovacağım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu başörtüsü hdp

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