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İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı? İzmir için talepte bulundu mu? Altaylı detaylarını tek tek anlattı

05.01.2024 10:13 | Son Güncelleme:
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Siyasette yerel seçim hazırlığı tam gaz devam ediyor. Artık aday belirleme konusunda son zamanlara girildi. CHP'de de aday gündemi yerini korurken ortaya atılan 'İmamoğlu-Özel' gerginliği iddiası çok konuşuldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İmamoğlu'na son günlerde yaşanılanlara sordu. İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı? İzmir adayı konusunda ısrarcı mı? İşte detaylar...

İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı mı? İzmir için talepte bulundu mu? Altaylı detaylarını tek tek anlattı

Partilerin aday belirleme hazırlıklarında artık sona gelindi. CHP İstanbul ve Ankara'da adaylarını erkenden duyurdu. AK Parti'nin de İstanbul adayını pazar günü açıklaması bekleniyor. Siyasette hareketli günler yaşanırken CHP'de yaşandığı iddia edilen bir gerginlik kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday konusu yüzünden tartıştı mı? İmamoğlu'nun İzmir adayı konusunda ısrarı var mı?

Youtube'da kendi kanalında yayın yapan Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili İmamoğlu ile görüştü. İddiaları yalanlayan İmamoğlu İzmir için de dikkat çeken sözler kullandı.

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İmamoğlu ile görüşen Altaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Özgür Bey ile bir görüşme yapmışsınız ve demişsiniz ki 'adayları ben belirlerim.' Bunun üzerine bir tartışma çıkmış.Siz de Özgür Beyin suratına telefon kapatmışsınız. Dedi ki külliyen yalan. Ben de duydum bu haberi. Okumadım ama duydum dedi.

"TELEFONLA KONUŞMADIM"

Şöyle yalan dedi; Ben bugün Özgür Bey ile telefonda konuşmadım. Konuşacak da olsam bir genel başkanın suratına telefon kapatılmayacağını bilecek kadar siyasette eskiyim. Bir genel başkanın suratına telefon kapatılmaz. Biz bugün telefon görüşmesi yapmadık. Bu tamamen palavra.

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İZMİR ADAYI TARTIŞMALARI

Hatta son günlerde çok konuşmadık dedi. İzmir Belediye Başkanı adayını sizin belirlemek istediğiniz ve genel merkezin sıcak bakmadığı rivayeti de dolaşıyor dedim. Açıkcası inandırıcı dedim. Bora Beyi sizin yolladığınız konuşuluyor dedim. Bu da külliyen yalan dedi.

"İSTANBUL'DA TALEBİM OLDU"

İstanbul'da aday konusunda benim oralara uygun gördüğüm ve seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan, hatta kazanılamaz ilçeleri kazanma konusunda bazı taleplerim var genel merkezle ama bu tartışma noktasına asla evrilmiyor dedi. Ama İzmir'de böyle bir şey söz konusu değil dedi. İzmir'de ağzımı açmam sözkonusu değil, haddim de değil dedi. Bora bey kendisi aday olmak istedi ve gitti. Kendi mücadelesini yürütüyor. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. İstanbul dışında hiçbir yer konusunda asla talebim de ısrarım da olmaz dedi.


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Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı Özgür Özel
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