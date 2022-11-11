İmamoğlu yorumu gündem oldu! 'Belediye başkanı diye seçtik, onlar Cumhurbaşkanı yapacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

14 ARALIK'A ERTELENDİ

Davada, mahkeme reddi hakim taleplerinin görüşülmesi için duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.

Halk TV canlı yayında dava ile açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz "Biz istiyoruz ki İmamoğlu, İstanbul'u yönetsin, belediye başkanı olsun. Onlar istiyorlar ki İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olsun, bu kararla o kapıyı açacaklar" dedi.

Saymaz'ın açıklamasından satır başları:

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDILAR"

"İmamoğlu, 'seçimi iptal edenler' diyerek YSK'yı tam olarak kast etmiyor. YSK'dan çok bu karara siyaseten hükmedenleri ifade ediyor. İmamoğlu seçimleri kazandığında 1 Nisan'da iktidar medyası ve iktidar partisi yöneticileri bu seçimlerin iptal edilmesi için görüş birliğine vardılar. 3 hafta boyunca her yerde söylediler. Seçim iptali kararı YSK tarafından alınmadan önce AK Parti tarafından alınmıştı zaten. AK Parti kaybettiğini anladığı andan itibaren demokrasi sandığına tekme vurdu.

"YSK'YI HEDEF ALDIĞINI ANLAMIYORUM"

İmamoğlu'nun seçimi iptal edenleri 'ahmak' diye nitelerken ben YSK'yı anlamıyorum, ben siyaset kurumunu, AK Parti'yi anlıyorum.

İmamoğlu zaten oradan düşürülmek isteniyordu. Herkes biliyor, İmamoğlu ve muhalefet İstanbul'u kazanamasın diye sandığa dönük her türlü müdahale yapıldı. İktidar doğrudan veya dolaylı her türlü yolu denedi.

Bu bir siyasi davadır. Siyasi davanın amacı belli; Seçime giderken İBB'nin kaynakları ve belediyeyi AK Parti'ye teslim etmek, Erdoğan'ın karşısında Türkiye'nin en güçlü Cumhurbaşkanı adaylarından birinin siyasi yolculuğunu kesmektir.

"İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPMAK İSTİYORLAR"

Biz istiyoruz ki İmamoğlu, İstanbul'u yönetsin, belediye başkanı olsun. Onlar istiyorlar ki İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olsun, bu kararla o kapıyı açacaklar."

"EKREM İMAMOĞLU'NUN KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz, Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadesini kullanmıştı.



