HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İnanılmaz anlar! ABD'de arıza yapan uçak otoyola indi

İnanılmaz anlar! ABD'de arıza yapan uçak otoyola indi

08.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan olayda içinde 2 kişi bulunan tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. Uçak otoyola inerken her iki yönde de araçlar seyir halindeydi. Neyse ki aktarılanlara göre korkulan olmadı ve acil iniş sırasında kimse yaralanmadı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Swain County'de 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçakta motor arızası meydana geldi. Pilot Vicen Fraser, US Route 19 otoyoluna iniş yapmaya karar verdi.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Kameraya yansıyan anlarda uçağın, her iki yönde de araçların seyir halinde olduğu anlarda elektrik hatlarının da arasından geçerek kontrollü bir şekilde iniş yaptığı görüldü. Otoyolun dağlık bölgedeki tek düz arazi olduğu, pilotun bu nedenle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

ABD-3

Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bölge sakinleri şaşkına döndü! ABD'de gökyüzü yeşil olduBölge sakinleri şaşkına döndü! ABD'de gökyüzü yeşil oldu

ABD-2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandıUkraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandı
Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.