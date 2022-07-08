İnanılmaz anlar! ABD'de arıza yapan uçak otoyola indi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Swain County'de 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçakta motor arızası meydana geldi. Pilot Vicen Fraser, US Route 19 otoyoluna iniş yapmaya karar verdi.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Kameraya yansıyan anlarda uçağın, her iki yönde de araçların seyir halinde olduğu anlarda elektrik hatlarının da arasından geçerek kontrollü bir şekilde iniş yaptığı görüldü. Otoyolun dağlık bölgedeki tek düz arazi olduğu, pilotun bu nedenle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

(İHA)

