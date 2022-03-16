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İngiltere paylaştı! İstihbarat raporunda dikkat çeken Rusya detayı

16.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinde 21. gün! İngiltere, Rusya ile ilgili paylaştığı istihbarat raporunda Moskova yönetiminin verdiği kayıplar nedeniyle saldırı operasyonlarında yavaşlayacağını belirtti.

İngiltere paylaştı! İstihbarat raporunda dikkat çeken Rusya detayı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı paylaştığı günlük raporunda yer alan ayrıntılar dikkat çekti. Bakanlık, Rusya'nın işgal nedeniyle verdiği can kayıpları sonrasında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağını belirtti.

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"DAHA FAZLA EK BİRLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda “Rusya, Ukrayna'daki personel kayıplarını desteklemek ve yerine koymak için giderek daha fazla ek birlik sağlamaya çalışıyor. Bu kayıpların bir sonucu olarak, Rusya'nın Ukrayna'nın sürekli direnişi karşısında saldırı operasyonları yürütmekte zorlanması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

"UZAK BÖLGELERDEN GÜÇLERİNİ YENİDEN KONUŞLANDIRIYOR"

Devam eden personel kayıpları nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutmasının ve güvenliğini sağlamasının zor olacağı belirtilen raporda, “Rusya, Doğu Askeri Bölgesi, Pasifik Filosu ve Ermenistan gibi uzak bölgelerden güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Ayrıca giderek Özel Askeri Şirketler, Suriyeli ve diğer paralı askerler gibi düzensiz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyor” denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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