Instagram hikayelerine alt yazı çıkartması geliyor!

Instagram uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışıyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, Reels gibi özelliklere ek olarak, Clubhouse'a karşı attığı adımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram canlı yayınlarında katılımcı sayısını artıran Instagram, sayıyı 2'den 4'e çıkartmıştı. Böylece Instagram canlı yayınlarını tıpkı Clubhouse gibi bir sohbet ortamına dönüştürmenin kapısını aralamıştı. Bu gibi adımlar atan Instagram'ın gündeme gelen yeni özelliği ise oldukça farklı.
Edgadget'ın haberine göre, Instagram, hikayelerde otomatik alt yazılar çıkartmasını kullanıma sunacak. Bu çıkartma sayesinde uygulama, sesi metne dönüştürecek ve kullanıcılar çıkartmayı hikayelerine ekleyebilecek. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, özelliğin nasıl çalıştığına dair bir video paylaştı.
NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories— ???? Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021
You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3
Görünüşe bakılırsa otomatik alt yazı çıkartması ile birlikte alt yazılarınızın yazı tipini değiştirme seçeneğine de sahip olacaksınız. Ancak videoyu dikkatle incelediğimizde Instagram'ın Navarra'nın hikayesini doğru bir şekilde metne dönüştürmediği görülüyor. Yani bazı hatalar mevcut.
Bu çıkartma, özellikle işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için faydalı olabilir. Farklı dilleri konuşan kişiler de bu çıkartmanın nimetlerinden faydalanabilir. Aslında Instagram kullanıcılarının alt yazı eklemek için kullanabilecekleri üçüncü taraf hizmetler var. Ancak uygulamaya yerleşik bir otomatik alt yazı aracı metni eklenmesi oldukça hoş görünüyor.
Engadget'e bir açıklama gönderen Instagram ise her zaman insanların hikayelerde kendilerini daha iyi ifade etmelerinin yollarını araştırdıklarını söyleyerek, bu özelliğin şu anda herkese açık olarak test edilmediğini belirtti.
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