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Instagram hikayelerine alt yazı çıkartması geliyor!

10.03.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Instagram hikayelerine alt yazı çıkartması geliyor!

Instagram hikayelerine yeni bir özellik daha ekleniyor. Erişilebilirlik için atılan bu adım ile birlikte, Instagram hikayelerine sesleri yazıya çeviren bir alt yazı çıkartması eklenecek. Yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösteren video da ortaya çıkmış durumda.

Instagram uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışıyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, Reels gibi özelliklere ek olarak, Clubhouse'a karşı attığı adımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram canlı yayınlarında katılımcı sayısını artıran Instagram, sayıyı 2'den 4'e çıkartmıştı. Böylece Instagram canlı yayınlarını tıpkı Clubhouse gibi bir sohbet ortamına dönüştürmenin kapısını aralamıştı. Bu gibi adımlar atan Instagram'ın gündeme gelen yeni özelliği ise oldukça farklı.

INSTAGRAM SESİNİZİ METNE DÖKECEK

Edgadget'ın haberine göre, Instagram, hikayelerde otomatik alt yazılar çıkartmasını kullanıma sunacak. Bu çıkartma sayesinde uygulama, sesi metne dönüştürecek ve kullanıcılar çıkartmayı hikayelerine ekleyebilecek. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, özelliğin nasıl çalıştığına dair bir video paylaştı.

Görünüşe bakılırsa otomatik alt yazı çıkartması ile birlikte alt yazılarınızın yazı tipini değiştirme seçeneğine de sahip olacaksınız. Ancak videoyu dikkatle incelediğimizde Instagram'ın Navarra'nın hikayesini doğru bir şekilde metne dönüştürmediği görülüyor. Yani bazı hatalar mevcut.

PEK ÇOK KİŞİ İÇİN FAYDALI OLABİLİR

Bu çıkartma, özellikle işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için faydalı olabilir. Farklı dilleri konuşan kişiler de bu çıkartmanın nimetlerinden faydalanabilir. Aslında Instagram kullanıcılarının alt yazı eklemek için kullanabilecekleri üçüncü taraf hizmetler var. Ancak uygulamaya yerleşik bir otomatik alt yazı aracı metni eklenmesi oldukça hoş görünüyor.

Instagram Canlı Odalar özelliği ile neler sunuyor?Instagram Canlı Odalar özelliği ile neler sunuyor?

Engadget'e bir açıklama gönderen Instagram ise her zaman insanların hikayelerde kendilerini daha iyi ifade etmelerinin yollarını araştırdıklarını söyleyerek, bu özelliğin şu anda herkese açık olarak test edilmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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