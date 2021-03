Instagram hikayelerine alt yazı çıkartması geliyor!

Instagram uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışıyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, Reels gibi özelliklere ek olarak, Clubhouse'a karşı attığı adımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram canlı yayınlarında katılımcı sayısını artıran Instagram, sayıyı 2'den 4'e çıkartmıştı. Böylece Instagram canlı yayınlarını tıpkı Clubhouse gibi bir sohbet ortamına dönüştürmenin kapısını aralamıştı. Bu gibi adımlar atan Instagram'ın gündeme gelen yeni özelliği ise oldukça farklı.

Edgadget'ın haberine göre, Instagram, hikayelerde otomatik alt yazılar çıkartmasını kullanıma sunacak. Bu çıkartma sayesinde uygulama, sesi metne dönüştürecek ve kullanıcılar çıkartmayı hikayelerine ekleyebilecek. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, özelliğin nasıl çalıştığına dair bir video paylaştı.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3