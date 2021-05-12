Instagram'ın yeni özelliği şaşırttı: Profilinize ekleyebileceksiniz!

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Şirket, bu denli büyük kullanıcı kitlesine daha doğru bir şekilde hitap edebilmek ve hitap ettiği kitleyi memnun edebilmek için Android ve iOS uygulamasına yeni özellikler getirmeye çalışıyor. Bunun son örneği Instagram zamirler özelliği oldu.

INSTAGRAM ZAMİRLER ÖZELLİĞİNİ TANITTI

Instagram'ın Twitter hesabından paylaştığına göre, kullanıcıları profillerine, kişi zamiri ekleyebiliyor. Belirlenen zamirler, kullanıcının Instagram profilinde görüntüleniyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine hangi kişi zamiriyle hitap edilmesi istediğini önceden belirleyebiliyor.

BİRKAÇ ÜLKEDE KULLANIMDA

Instagram'ın zamirler özelliği, şimdilik birkaç ülkede kullanılabiliyor. Ancak platform, söz konusu özelliğin daha fazla ülkede kullanılabilmesini planlıyor. Bu ülkelerden biri Türkiye olabilir.

