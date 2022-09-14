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Instagram para kazandıracak! 'Hediyeler' özelliği ortaya çıktı: İşte bilinmesi gerekenler

14.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram para kazanma olanağı sunacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Platformun içerik oluşturucular için yeni bir para kazanma özelliği olan 'Hediyeler'i test ettiği ortaya çıktı. Instagram'dan para kazanma imkanı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıldığına dair bazı dedikodular daha önce de bulunuyordu. Instagram'ın çatı şirketi Meta, şimdi resmen böyle bir özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Instagram para kazandıracak! 'Hediyeler' özelliği ortaya çıktı: İşte bilinmesi gerekenler

Instagram'dan para kazanmak isteyen içerik oluşturucular için yeni bir özellik yolda gibi görünüyor. Yapılan tespitlere göre Instagram para kazanma imkanı tanıyacak "Hediyeler" adını taşıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram'ın para kazandıracak bir özellik üzerinde çalıştığına dair bazı dedikodular daha önce de bulunuyordu. Fakat şimdi sürpriz bir doğrulama geldi.

INSTAGRAM PARA KAZANDIRACAK BİR ÖZELLİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Wccftech'in haberine göre, bazı platformlar bahşiş veya bağış sistemi aracılığıyla en sevilen içerik oluşturuculara bir görüntüleme veya bir beğeniden daha fazlasını vermek isteyenler için bir yol sundu. Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığına dair söylentiler olsa da, Instagram'ın çatı kuruluşu Meta şimdi resmen böyle bir özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Sözcüye göre şirket, "Hediyeler" adlı bir özelliği test etme sürecinde.

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"HEDİYELER" İLK HALİYLE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu özellik ilk olarak Temmuz ayında Alessandro Paluzzi tarafından fark edilmişti. Geliştirici, o dönem Instagram'da içerik oluşturuculara çeşitli takdir simgeleri gönderilmesi amacıyla oluşturulduğu düşünülen "Content Appreciation" adlı bir bölüm bulmuştu.

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Bir ay sonra Paluzzi, özelliğin daha da geliştirildiğini ve adının "Hediyeler" olarak değiştirildiğini bildirmişti.

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Instagram'ın hediyeler özelliği hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak bahşiş veya hediye seçenekleri sunan diğer platformlara baktığımızda, bu özelliğin nasıl çalışacağını tahmin etmek zor değil.

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BENZER BİR ÖZELLİK TIKTOK'TA

Şu anda Instagram'ın en büyük rakibi olan TikTok, buna benzer bir özellik sunuyor. Bu özellik, izleyicilerin içerik oluşturucuya bir hediye göndermesine olanak tanıyor. Bu da içerik oluşturucunun gelir elde etmesini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram para kazanma
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