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Instagram video yavaşlatma: Instagram'da paylaşmak için ağır çekim video hazırlama nasıl yapılır?

11.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, hikayeler özelliği için her geçen gün farklı yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda paylaşılan videolara efektler eklemeye de olanak tanıyor. Böylece içerik üretimi konusunda kullanıcıların daha fazla söz sahibi olmasını sağlıyor. Uygulamada paylaşımların kişiselleştirilmesini sağlayan efektlerden biri de Instagram video yavaşlatma efekti. Ağır çekim video hazırlama konusunda kullanıcılara olanak tanıyan Instagram video yavaşlatma efekti nasıl kullanılıyor?

Instagram video yavaşlatma: Instagram'da paylaşmak için ağır çekim video hazırlama nasıl yapılır?

Fotoğraf ve video paylaşım platformlarında hızla yayılan efektler, kullanıcıların daha özgün içerikler üretmesine yardımcı oluyor. Bu noktada tercih edilen efektler arasında ise ağır çekim efektleri yer alıyor. Peki son yılların popüler uygulaması olan Instagram'da ağır çekim özelliği var mı?

Instagram, her geçen gün kendini geliştirmeye ve kullanıcılarına farklı olanaklar sunmaya devam ediyor. Uygulamanın yeni özelliklerini keşfeden kullanıcılarsa eklentiler sayesinde özgün içerikler üretme şansı yakalıyor. Özgün içerikler üretmeye yardımcı olan efektler arasında ağır çekim efektleri de ye alıyor. Instagram ağır çekim efekti ile kullanıcılar, videolarının daha etkileyici olmasını sağlayabiliyor. Bu efekti videolara uygulayabilmek için ise başvurulabilecek bazı yöntemler bulunuyor. Instagram'da ağır çekim özelliği için hangi adımları izlemek gerekiyor? İşte Instagram video yavaşlatma için adım adım yapmanız gerekenler...

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Instagram Reels için ağır çekim video hazırlama

Son zamanlarda piyasaya sürülen telefonlarda her ne kadar ağır çekim özelliği bulunsa da, bu şekilde çekilen videolar istenilen sonucu vermeyebiliyor. Bu nedenle Instagram tarafından kullanıcılara sunulan ağır çekim video hazırlama yöntemini ilgili adımları izleyerek gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu adımlara geçmeden önce ise telefonunuzda yer alan Instagram uygulamasının son sürümle güncellenmiş olduğundan emin olmalısınız. Eğer eminseniz Instagram slow motion video hazırlama adımlarını uygulayabilirsiniz. İşte Instagram'da ağır çekim video hazırlama adımları:

  • Öncelikle Instagram'da kullanmış olduğunuz hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.
  • Bunu takiben ana ekranın sol üst bölümünde yer alan kamera simgesine basın.
  • Bu simgeye tıkladığınızda kameranız etkin hale gelecektir.
  • Ekranın alt bölümünde yer alan çekim butonunu sola doğru kaydırdığınız takdirde 'Eller Serbest' kategorisinin hemen yan tarafındaki 'Ağır Çekim' moduna geçişi sağlayın.
  • Bu özelliği etkin hale getirdikten sonra artık çekimlerinizi ağır çekim özelliğiyle yapabilirsiniz.

Videolarınızı Instagram'ın ağır çekim modundan yararlanarak kayda almanızın ardından, düzenleme penceresi içerisinden istediğiniz sticker eklemesini ya da şekilli yazı yazma gibi işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Video üzerindeki tüm düzenlemelerinizi bitirdiğinizde direkt üst kısımda yer alan 'Bitti' butonuna basmanız gerekiyor. Bu butona bastığınızda değişiklikleriniz kaydediliyor ve Reels için videoyu ayarladığınız biçimde paylaşıma hazır hale geliyor.

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